昨日（16日）計，道指收報42654點，升331點或0.8%，連升兩日，創逾兩個月收市新高。納指及標普500指數同樣升至近3個月高位，標普500指數連升5日，收報5958點，升41點或0.7%。納指收報19211點，升98點或0.5%。

總結全周，道指升3.4%，標普500指數升5.3%，納指升7.2%。

不過，從數據角度看，美國密歇根大學5月消費信心指數創近3年新低，消費者對未來1年通脹預期升至7.3%，創1981年以來最高，顯示當地消費情緒受壓。

此外，評級機構穆迪將美國主權信貸評級由「Aaa」下調至「Aa1」，由於美國債務及利息上升，評級展望則由「負面」調整為「穩定」。穆迪指，調低評級的原因主要是由於美國政府債務持續增加令財政赤字和利率上升。

港股美國預託證券（ADR）大多下跌。其中阿里巴巴ADR比本港昨日收市價跌逾2%，以港元計折合報120.6元。此外內銀股、美團、京東集團、小米ADR亦偏軟。不過，騰訊及滙控ADR則升近1%，分別折合報511.6元及92元。

市場情緒好轉下，避險資產黃金價格走軟。現貨金曾跌穿3200大關，跌2.6%至低見3154美元每盎司，收報3204美元。而紐約期金收報3187.2美元，跌1.2%，本周累計跌約4.7%。

油價方面，由於大國間貿易緊張局勢好轉，英美期油高收1.4%，本周累計升逾2%，連升兩星期。其中布油收報每桶65.41美元，升88美仙。紐約期油收報62.49美元，升87美仙。