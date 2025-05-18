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陳茂波：國際資金流入 IPO集資額暫冠全球

財政司司長陳茂波在網誌指出，今個月初港元匯率持續偏強，貼近7.75兌一美元，並四度觸發「強方兌換保證」，金管局多次承接了市場的美元沽盤，合共向市場注入約1,290億港元。資金流入令流動性充裕，本地銀行同業拆息回落。與按揭利率密切相關的一個月期拆息近期便由4厘降至約1.3厘水平。然而，資金流向和利率走勢受多個內外因素影響而存在變數，特區政府和監管部門會繼續密切監察市場變化，維持金融穩定。

他指，今年以來港股反覆向好。雖然因關稅戰影響港股在四月初曾一度受壓，其後反覆向上。恒生指數上周五收報23,345點，累計升幅約16%，跑贏其他主要市場。大市交投亦有所增加，以4月份為例，平均每日成交超過2,700億元，較去年同期上升1.4倍。

同時，新股市場亦非常暢旺。本周二港交所將迎來一家備受矚目的內地新能源龍頭企業新股上市，是今年以來全球最大型的新股集資活動，亦令本港今年的新股集資額累計至超過600億元，較去年同期多逾6倍，融資規模暫居全球首位。

銀行存款方面，截至今年3月，香港銀行總存款額接近18萬億港元。繼去年升約7%，今年累計再增加了3.5%。

國際資金流向一方面揭示投資者對未來發展趨勢的判斷和布局，另一方面亦是市場情緒的溫度計，反映市場對政經局勢的評估。市場現時除了擔心美國的單邊主義政策衝擊全球經濟，影響未來增長前景外，亦憂慮華府債務所引發的長期利率上行風險。

環顧全球主要市場，資金正逐漸向引領創新的龍頭創科企業，以及具戰略價值的未來產業匯聚。香港正不斷加強「金融+創科」的雙引擎聯動發展，大力培育具潛力的創科企業，並推動金融市場的更全面發展，讓兩者相輔相承、相互促進，把本港國際金融中心和國際創科中心的發展，推上新的台階。

與此同時，香港正不斷打造更暢通和全面的籌融資渠道，讓資本要素更好支撐科技創新，為經濟增添新動能，為市民創造更多元優質的就業。這條融資鏈可分為不同階段：前期須風投基金、主權基金等「耐心資本」的力量支持，而中後期則主要以私募基金、併購、上市集資和再融資等不同渠道接力完成。

除了政策層面的引導，特區政府正透過香港投資管理有限公司（港投公司）發揮「耐心資本」的力量，包括「投早、投小、投硬科技」等策略，支持本港創科生態圈的構建，為加速培育新質生產力及高質量發展作積極貢獻。港投公司目前已投資超過100個項目，並成功透過每1元的投資拉動4元的市場長期資本跟投，以匯聚更多國際耐心資本，持續賦能科技創新，為本港的經濟發展和競爭力的提升作出貢獻。

港投公司將在本周四舉辦首屆「國際耐心資本論壇」，主題為「匯聚資本力量 共築繁榮未來」。論壇將雲集數百位來自全球南方及不同地區的主權基金、退休基金、大學基金、家族辦公室、企業創投等耐心資本的代表，以及初創公司及投資機構，聚焦探討共建協作平台、開展合作機遇，發揮投資牽引的力量，驅動區域更好發展。