消息人士指，這些公司包括一家中國能源公司、一家中國醫療保健集團，以及一家上海生物科技集團，消息人士表示對此事有直接瞭解，但由於計劃尚未敲定，拒絕具名或透露這些公司的名稱。

報道指，若這些公司赴星上市，將為該所開啟新篇章，因即使以往新交所是房地產投資信託基金等收益型投資的熱門交易場所，但一直難以吸引大型上市公司及提高成交量。據新交所資料，2024年新交所僅完成了四次IPO，相比之下，其競爭對手港交所（0388）去年則完成了71家新公司上市。

國有券商中國銀河證券（6881）旗下的中國銀河國際投資銀行部主管蘇君欽（Jason Saw） 表示，在中國與美國的貿易戰中，中資企業正尋求利用新交所進入東南亞市場或擴大東南亞業務。在美國總統特朗普加大對中國貿易行動的力度後，有關在新交所上市的問詢急增。據蘇君欽透露，該行正與至少兩家中國公司合作，爭取最快於今年在新交所上市。

報道又引述新交所全球業務發起和拓展部（GSO）主管保得勝（Pol de Win）表示，在未來幾年乃至幾十年，從中國通往世界的門戶將更加重要，而新加坡是一個重要的門戶，無論是中國貿易或商業活動由中國通往外國全球，在新加坡上市都是一個重要的組成部分，但保得勝在文中未提及中國和香港公司赴新加坡上市計劃的情況。

另外，一位消息人士則指，一些內地及香港公司可能通過新交所IPO籌集約1億美元。對於有意在海外上市的中資企業，新交所通常非其首選，大多數中資企業更青睞在香港上市，因香港擁有更多中央的支持及其有更大量熟悉中國品牌的機構及零售投資者。