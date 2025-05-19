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港股ADR跌47點 夜期低水75點 中電、阿里健康、阿里影業等業績

美股向上，港股ADR跌47點或0.2%，報23298點，即月恒指夜期升5點，報23270點，夜期低水75點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.04%，折合報511.71元；阿里巴巴（9988）跌0.35%，折合報120.62元；美團（3690）跌2.9%，折合報130.6元；匯控（0005）升0.1%，折合報92.02元；建行（0939）跌0.11%，折合報6.89元。

道期現跌0.662%；標期現跌0.83%；納期現跌1.05%。日本東證指數現跌0.27%；韓國KOSPI指數現跌0.4%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.49%。

VIX指數隔晚跌3.3%或0.59點，報17.24點。

紐油現升0.04%或0.03美元，報62.52美元；布油現跌0.06%或0.03美元，報65.37美元；金價現升1.33%或42.72美元，報3246.37美元；LME 銅期貨隔晚跌1.35%或129.5美元，報9447.5美元。比特幣現升1.22%或1279.36美元，報105386.31美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報4.4789厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里健康（0241）、阿里影業（1060）、中電（0002）、零跑（9863）、奇富科技－Ｓ（3660），及偉鴻集團控股（3321）

雲工場（2512）：控股股東擬減持15%。

阜博集團（3738）向浦銀國際發行可換股債，籌近1億元。

小米（1810）SU7傳再發生致命車禍，內媒引述當地交警確認事故。

市場利率波動較大，周大福創建（0659）取消發債。

法拉帝（9638）首季純利升7.7%至2390萬歐元。

越秀交通基建（1052）2月廣州北二環高速路費收入升近27%。

經濟日報集團（0423）發盈警，料全年盈轉虧3600萬元。

恒指季檢，美的集團（0300）及中通快遞（2057）齊染藍，比亞迪（1211）加入科指，剔除閱文集團（0772）

恒生生物科技指數成分股加入浙江同源康醫藥（2410）及康基醫療（9997），剔除康寧傑瑞生物製藥（9966）及榮昌生物製藥（9995。

恒生綜合指數成分股加入3隻半新股布魯可（0325）、古茗控股（1364）及蜜雪冰城（2097）

鳳凰衛視（2008）：中移動通信購入不逾3000萬元人幣廣告時段。

中國電信（0728）委任劉桂清為總裁兼首席營運官，黃智勇出任執行副總裁。

小鵬汽車（9868）董事長何小鵬轟有企業只會跟風，用三倍工資搶人。

 

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