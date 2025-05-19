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恒指低開188點 科指跌1% 美的、中通快遞染藍升2% 閱文跌4%

恒指今早低開188點或0.81%，報23156點，大市成交金額38億元；國指今早低開69點或0.82%，報8399點。恒生科技指數開市報5227點，跌1.02%。上升股份比例為6.9%，下跌為8.07%，無升跌為85.01%。

藍籌6隻升，59隻下跌，18隻無升跌。宏橋（1378）升0.95%，報14.9元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌2.86%，報5.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，22隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是美的集團（0300）開市報79.55元，升2.12%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報25.15元，跌4.73%。

恒指下試10天線(23125.11點)。科指續低於10天線(5275.42點)，下試20天線(5134.27點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）開市報5.1元，跌2.86%。

阿里影業（1060）開市報0.49元，跌1.01%。

中電（0002）開市報66元，跌0.08%。

零跑（9863）開市報64.4元，升0.39%。

奇富科技－Ｓ（3660）無成交，報174.8元。

偉鴻集團控股（3321）停牌。

雲工場（2512）：控股股東擬減持15%。開市報1.9元，跌5%。

阜博集團（3738）向浦銀國際發行可換股債，籌近1億元。開市報3.42元，無升跌。

小米（1810）SU7傳再發生致命車禍，內媒引述當地交警確認事故。開市報50.3元，跌1.37%。

市場利率波動較大，周大福創建（0659）取消發債。無成交，報7.42元。

法拉帝（9638）首季純利升7.7%至2390萬歐元。無成交，報23.2元。

越秀交通基建（1052）2月廣州北二環高速路費收入升近27%。無成交，報3.53元。

經濟日報集團（0423）發盈警，料全年盈轉虧3600萬元。開市報0.72元，跌2.7%。

恒指季檢相關股表現

染藍股

美的集團（0300）開市報79.55元，升2.12%。

中通快遞（2057）開市報147.8元，升2.85%。

加入科指

比亞迪（1211）開市報434.2元，無升跌。

剔出科指

閱文集團（0772）開市報25.15元，跌4.73%。

加入恒生生物科技指數成分股

浙江同源康醫藥（2410）開市報24元，升1.48%。

康基醫療（9997）開市報7.86元，升1.03%。

剔除

康寧傑瑞生物製藥（9966）開市報6.86元，升2.39%。

榮昌生物製藥（9995）開市報40元，跌0.74%。

加入恒生綜合指數成分股

布魯可（0325）無成交，報145元。

古茗控股（1364）開市報24.35元，升0.21%。

蜜雪冰城（2097）開市報476元，升0.21%。

鳳凰衛視（2008）：中移動通信購入不逾3000萬元人幣廣告時段。無成交，報1.05元。

中國電信（0728）委任劉桂清為總裁兼首席營運官，黃智勇出任執行副總裁。開市報5.61元，跌0.36%。

小鵬汽車（9868）董事長何小鵬轟有企業只會跟風，用三倍工資搶人。開市報78.8元，跌1.13%。

破頂股表現

破頂股包括，海豐國際（1308）創52周高，見24.2元，開市報24.2元，升0.83%；五谷磨房（1837）創52周高，見0.68元，開市報0.68元，升3.03%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.54元，開市報5.54元，升0.18%；東軟教育（9616）創52周高，見3.69元，開市報3.69元，升1.37%。

 

破底股方面

創52周低，包括，鐵貨（1029）低見0.071元，開市報0.071元，跌2.74%。

異動股

上升異動股，包括，中國旭陽集團（1907）開市報2.76元，升11.29%；中國健康科技集團（1069）開市報0.07元，升9.38%；三生製藥（1530）開市報13.9元，升9.11%；帝王國際投資（0928）開市報0.086元，升8.86%；光尚文化控股（8082）開市報0.051元，升8.51%；中國口腔產業（8406）開市報0.105元，升8.25%；重塑能源（2570）開市報244.8元，升6.81%；中國金石（1380）開市報0.126元，升6.78%；力天影業（9958）開市報0.103元，升6.19%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.26元，升6.12%；MAYER HOLDINGS（1116）開市報0.36元，升5.88%。

下跌異動股，包括，樂氏國際控股（1529）開市報0.3元，跌7.69%；CMON（1792）平上市低位0.013元，開市報0.013元，跌7.14%；和記電訊香港（0215）開市報0.96元，跌5.88%；電訊盈科（0008）開市報5.05元，跌5.25%；雲工場（2512）開市報1.9元，跌5%；閱文（0772）開市報25.15元，跌4.73%；國美零售（0493）開市報0.021元，跌4.55%；中民控股（0681）開市報0.026元，跌3.7%；博時以太幣（3009）開市報1.932元，跌3.69%。

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