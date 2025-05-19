恒指今早低開188點或0.81%，報23156點，大市成交金額38億元；國指今早低開69點或0.82%，報8399點。恒生科技指數開市報5227點，跌1.02%。上升股份比例為6.9%，下跌為8.07%，無升跌為85.01%。