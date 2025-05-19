1至4月計，工業增加值升6.4%，符預期；社會消費品零售增長4.7%，遜預期的增5%；固投增4%，低過預期的增4.2%。

國統局指，4月份國民經濟頂住壓力穩定增長，市場銷售穩定增長，以舊換新相關商品增長較快。總的來看，4月份，外部衝擊影響加大，但宏觀政策協同發力，主要指標平穩較快增長，國民經濟延續向新向好態勢。也要看到，外部不穩定不確定因素仍然較多，國民經濟持續回升向好基礎還需進一步穩固。

報告內容：

4月份國民經濟頂住壓力穩定增長

4月份，面對外部衝擊影響加大、內部困難挑戰疊加的複雜局面，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，加緊實施更加積極有為的宏觀政策，有力有效應對外部衝擊，生產需求平穩增長，就業形勢總體穩定，新動能積聚增長，國民經濟頂住壓力穩定增長，延續向新向好發展態勢。

一、工業生產較快增長，裝備製造業和高技術製造業增勢較好

4月份，全國規模以上工業增加值按年增長6.1%，按月增長0.22%。分三大門類看，採礦業增加值按年增長5.7%，製造業增長6.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.1%。裝備製造業增加值按年增長9.8%，高技術製造業增加值增長10.0%，分別快于全部規模以上工業增加值3.7和3.9個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長2.9%；股份制企業增長6.6%，外商及港澳臺投資企業增長3.9%；私營企業增長6.7%。分產品看，3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量按年分別增長60.7%、51.5%、38.9%。1-4月份，全國規模以上工業增加值按年增長6.4%。4月份，製造業采購經理指數為49.0%，企業生產經營活動預期指數為52.1%。1-3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額15094億元，按年增長0.8%。

二、服務業平穩增長，現代服務業發展較好

4月份，全國服務業生產指數按年增長6.0%。分行業看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，批發和零售業，金融業生產指數按年分別增長10.4%、8.9%、6.8%、6.1%，分別快于服務業生產指數4.4、2.9、0.8、0.1個百分點。1-4月份，全國服務業生產指數按年增長5.9%。1-3月份，規模以上服務業企業營業收入按年增長7.0%。4月份，服務業商務活動指數為50.1%，服務業業務活動預期指數為56.4%。其中，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務、保險等行業商務活動指數位于55.0%以上較高景氣區間。

三、市場銷售穩定增長，以舊換新相關商品增長較快

4月份，社會消費品零售總額37174億元，按年增長5.1%；按月增長0.24%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額32376億元，按年增長5.2%；鄉村消費品零售額4798億元，增長4.7%。按消費類型分，商品零售額33007億元，增長5.1%；餐飲收入4167億元，增長5.2%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長14.0%、23.3%。消費品以舊換新政策持續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類商品零售額分別增長38.8%、33.5%、26.9%、19.9%。1-4月份，社會消費品零售總額161845億元，按年增長4.7%。全國網上零售額47419億元，按年增長7.7%。其中，實物商品網上零售額39265億元，增長5.8%，佔社會消費品零售總額的比重為24.3%。1-4月份，服務零售額按年增長5.1%。

四、固定資產投資持續擴大，製造業投資增長較快

1-4月份，全國固定資產投資（不含農戶）147024億元，按年增長4.0%；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.0%。分領域看，基礎設施投資按年增長5.8%，製造業投資增長8.8%，房地產開發投資下降10.3%。全國新建商品房銷售面積28262萬平方米，按年下降2.8%；新建商品房銷售額27035億元，下降3.2%。分產業看，第一產業投資按年增長13.2%，第二產業投資增長11.7%，第三產業投資下降0.2%。民間投資按年增長0.2%；扣除房地產開發投資，民間投資增長5.8%。高技術產業中，信息服務業，計算機及辦公設備製造業，航空、航天器及設備製造業，專業技術服務業投資按年分別增長40.6%、28.9%、23.9%、17.6%。4月份，固定資產投資（不含農戶）按月增長0.10%。

五、貨物進出口持續增長，貿易結構繼續優化

4月份，貨物進出口總額38391億元，按年增長5.6%。其中，出口22645億元，增長9.3%；進口15745億元，增長0.8%。1-4月份，貨物進出口總額141389億元，按年增長2.4%。其中，出口83938億元，增長7.5%；進口57452億元，下降4.2%。1-4月份，一般貿易進出口增長0.6%，佔進出口總額的比重為64.0%。民營企業進出口增長6.8%，佔進出口總額的比重為56.9%，比上年同期提高2.3個百分點。機電產品出口增長9.5%，佔出口總額的比重為60.1%。

六、就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率下降

1-4月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與上年同期持平。4月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率為5.2%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.7%。31個大城市城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.3小時。

七、居民消費價格按年略降，核心CPI漲幅穩定

4月份，全國居民消費價格（CPI）按年下降0.1%，按月上漲0.1%。分類別看，食品煙酒價格按年上漲0.3%，衣著價格上漲1.3%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格上漲0.2%，交通通信價格下降3.9%，教育文化娛樂價格上漲0.7%，醫療保健價格上漲0.2%，其他用品及服務價格上漲6.6%。在食品煙酒價格中，鮮菜價格下降5.0%，糧食價格下降1.4%，豬肉價格上漲5.0%，鮮果價格上漲5.2%。扣除食品和能源價格后的核心CPI按年上漲0.5%。1-4月份，全國居民消費價格按年下降0.1%。

4月份，全國工業生產者出廠價格按年下降2.7%，按月下降0.4%；全國工業生產者購進價格按年下降2.7%，按月下降0.6%。1-4月份，全國工業生產者出廠價格和購進價格均比上年同期下降2.4%。

總的來看，4月份，外部衝擊影響加大，但宏觀政策協同發力，主要指標平穩較快增長，國民經濟延續向新向好態勢。也要看到，外部不穩定不確定因素仍然較多，國民經濟持續回升向好基礎還需進一步穩固。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，統籌國內經濟工作和國際經貿斗爭，堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，扎實推進高質量發展，推動經濟持續回升向好。

其他報道

曾俊華：政府大搞旅遊業惟內地客不再高消費 建議花精神在商貿金融

中國4月新建商品、二手住宅均價按月跌幅擴大

滬深三大指數低開 人行進行1350億人逆回購

恒指低開188點 科指跌1% 美的、中通快遞染藍升2% 閱文跌4%

派格生物醫藥IPO 入場費7878.66元

港股ADR跌47點 夜期低水75點 中電、阿里健康、阿里影業等業績

吉宏股份IPO 入場費5393.85元

雲工場：控股股東擬減持15%

北水增持盈富 減持阿里影業