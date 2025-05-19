曾俊華在帖文中表示，最近與一些在香港的外國官員碰面聊天，形容這班「老外」係非常熟悉香港情況，即使香港這幾年那麼多轉變，他們仍然覺得香港作為中國的特別行政區，仍然可以扮演一個關鍵角色，畢竟香港制度與內地不同。

對於近年政府經常表示要大搞旅遊業，曾俊華認持不同意見。「呢部分其實只係佔香港總收入嘅一小部分，而近年內地嘅訪港旅客，唔再好似以前咁高消費，與其喺呢方面費盡心力，倒不如多花啲精神，喺佔香港最大部分收入嘅商貿物流同金融業。」

曾俊華又指，本港有自身獨特優勢，但卻沒有好好加以利用，認為極之「嘥料」。他舉例指，早前去香港演藝學院觀看四十周年重點音樂劇《我佛無著經》，集合演藝學院六大學院的專業老師、學生以至校友，籌備一年的傾力大製作，講述唐三藏與徒弟取西經之後的故事。曾俊華認為，這套劇做得不錯，但這般大製作都只能夠做四場，「呢啲大製作如果想賺錢，一定要好似外國咁，有個場地畀你 set 好個台，一連做幾十場，先至有機會有合理嘅回報，否則門票要賣幾多錢先至夠回本呢？」他認為，「香港係有好有創意嘅舞台專業人才，又有埋西九，但係香港有冇好好向外推廣呢啲新嘅好製作呢？」

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