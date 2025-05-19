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中金：港股短期缺乏催化劑

彭博社報道，中金公司稱，當前港股情緒修復至去年10月高點，短期內缺乏情緒、利率和基本面的催化劑。在更多催化劑出現以前，市場可能在當前位置震盪，甚至不排除有一些回撤和波動。

報告稱，雖然關稅談判進展超預期，但政策發力的緊迫性下降，經濟內生動能不足、外部不確定性仍存，短期或難以提供強有力支撐。

報告稱，南向資金流入放緩，主動外資持續流出；港股配售和IPO的增加會導致資金流動性稀釋，資金面上亦難有太多支撐。

南向資金上周創下2024年2月初以來最大單周流出，報告稱，此前強勁的南向流入有些亢奮和透支，尤其是過度強調「南向定價權」；港股市場擴容亦短期抑制投資者情緒。預期後續年內相對確定的南向流入增量約為2,000至3,000億港元，全年累計流入8,000至10,000億港元左右，互聯網科技增長與分紅輪動依然是一個整體策略。

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