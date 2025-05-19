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港元拆息普遍向下 隔夜息三年半低 港元11個月最弱 港美拆息差續創紀錄最闊

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌10.75點子至1.19048%，是2022年7月25日後最低，當日報1.06214%。對上一次連跌2日是5月7日，當日拆息報3.08%。

港元現報7.82元貶值56點子，曾貶值最多64點子，報7.8208元，是2024年6月3日7.8217元後最弱。亦曾升值最多8點子，報7.8136元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.62點子至0.03577%，是2021年10月22日後最低；1星期HIBOR跌7.21點子至0.41619%，是2022年7月21日後最低；2星期HIBOR跌6.48點子至0.7375%，是2022年7月21日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.12點子至2.145%，是5月15日後最低；6個月期HIBOR升4.98點子至2.84208%，是5月12日後最高；12個月期HIBOR升0.6點子至3.25702%，是5月12日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增31.1億元，至總數21173.6億元，是2022年6月15日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增30.9億元，至總數6096.55億元，是5月9日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為1736.3億元，與上日相同。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.2億元，至總數13208.68億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減0.81億元，至總數12094.69億元，是5月9日後最低。

美匯美息

美元指數現報100.826貶值0.266點或0.26%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32438%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.0287%，終止單日收窄，利差創紀錄最闊。

對上一次終止單日收窄，是2025年5月05日，當日利差報-0.3588%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌11.7點子至1.537%，是5月15日後最低；1星期Shibor升1.7點子至1.562%，是5月8日後最高；2星期Shibor升5.3點子至1.654%，是5月8日後最高；1個月期Shibor跌0.1點子至1.624%，是2022年10月21日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor無升跌報1.656%，是5月16日後最低；6個月期Shibor無升跌報1.656%，是5月16日後最低；1年期Shibor升0.2點子至1.673%，是5月15日後最高。

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