因業務架構調整，恒生（0011）近日裁減部分核心業務員工，並精簡管理層架構，縮減高層管理人員編制。
本地傳媒報道，根據及恒生最新官網資料，現時該行「高層管理人員」有10名成員，較2024年年報顯示的16人為少，有關編制已回復至2016年年報所顯示的水平。成員隸屬董事委員會轄下的相關架構，名稱亦由執行委員會改為營運委員會，與匯控（0005）一致。
至於不再列入「高層管理人員」的5名恒生管理人員，其職能及職位並無改變，包括策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍、市場推廣總監張宏俊、企業傳訊及社區投資總監羅淑雯等。恒生銀行發言人指出，該5名管理人員現時仍任職，其一貫職能及職位均沒有改變，另現時恒生的營運委員會由10名成員組成。
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