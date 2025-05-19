本地傳媒報道，根據及恒生最新官網資料，現時該行「高層管理人員」有10名成員，較2024年年報顯示的16人為少，有關編制已回復至2016年年報所顯示的水平。成員隸屬董事委員會轄下的相關架構，名稱亦由執行委員會改為營運委員會，與匯控（0005）一致。

至於不再列入「高層管理人員」的5名恒生管理人員，其職能及職位並無改變，包括策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍、市場推廣總監張宏俊、企業傳訊及社區投資總監羅淑雯等。恒生銀行發言人指出，該5名管理人員現時仍任職，其一貫職能及職位均沒有改變，另現時恒生的營運委員會由10名成員組成。

10名高層管理人員：

施穎茵 - 執行董事兼行政總裁

蘇雪冰 - 執行董事兼財務總監

柴逸民 - 資訊科技總監

張家慧 - 風險監控及合規總監

趙蕙雯 - 營運總監

周丹玲 - 資本市場及證券服務部主管

朱詠蕾 - 首席法律顧問

何樂斯 - 人力資源總監

李樺倫 - 財富管理及個人銀行業務主管

李秀怡 -商業銀行業務總監

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