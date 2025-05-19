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恒指半日跌114點 科指跌1% 北水流入36億 本月轉流入

穆迪下調美國信用評級，今早美期下跌，拖累亞股續回吐，今早內地公布4月「三頭馬車」的經濟數據，零售、固投均遜預期，但工業、失業率均勝預期，A股港股跌幅收窄。北水半日流入36億，本月累計轉淨流入22億元。

恒指今早低開188點，高位跌61點，低位跌285點，高低波幅224點。上升股份比例為22.56%，下跌為31.16%，無升跌為46.26%。

恒指半日跌114點或0.49%，報23230點，大市成交金額1054億元；國指跌45點或0.54%，報8422點。恒生科技指數收報5227點，跌1.03%。

藍籌股成交金額499.85億元，佔大市成交47.42%；科指成份股成交金額385億元，佔大市成交36.52%；國指成份股成交金額463.05億元，佔大市成交43.93%。

24隻雙櫃台股，總成交0.68億元人民幣，相當於約0.74億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少9.42%，至137.71億元，佔大市成交13.05%。牛熊證成交金額63.62億元，減少5.03%；窩輪成交金額74.09億元，減少12.87%。

藍籌29隻升，50隻下跌，4隻無升跌。聯通（0762）升3.49%，收報9.2元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.05%，收報118.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報31.2元，升4.35%；跌幅最大的是閱文（0772）收報24.15元，跌8.52%。

恒指曾跌穿10天線(23132.58點)。科指續低於10天線(5275.38點)，曾下試20天線(5134.25點)。

北水南下合計淨流入36.74億元，較上日增加235.42%，淨流入金額是5月14日67.06億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入47.7億元。北水本月累計流入22.58億元，按月減少98.65%，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）465.3億元，較上日減42.74%，佔香港市場成交額由上日的21.3%增至22.05%。

雷軍：小米（1810）玄戒O1 採用第二代3nm製程。收報51.5元，升0.98%。

恒生（0011）高管人員編制據報縮減至10人。收報108.4元，升1.03%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報5.12元，跌2.48%。

阿里影業（1060）收報0.475元，跌4.04%。

中電（0002）收報66.25元，升0.3%。

零跑（9863）收報61.3元，跌4.44%。

奇富科技－Ｓ（3660）收報176元，升0.69%。

偉鴻集團控股（3321）停牌。

雲工場（2512）：控股股東擬減持15%。創上市新低，見1.25元，收報1.53元，跌23.5%。

阜博集團（3738）向浦銀國際發行可換股債，籌近1億元。收報3.58元，升4.68%。

小米（1810）SU7傳再發生致命車禍，內媒引述當地交警確認事故。收報51.5元，升0.98%。

市場利率波動較大，周大福創建（0659）取消發債。收報7.29元，跌1.75%。

法拉帝（9638）首季純利升7.7%至2390萬歐元。收報22.9元，跌1.29%。

越秀交通基建（1052）2月廣州北二環高速路費收入升近27%。收報3.53元，無升跌。

經濟日報集團（0423）發盈警，料全年盈轉虧3600萬元。收報0.72元，跌2.7%。

恒指季檢相關股表現

染藍股

美的集團（0300）收報79.2元，升1.67%。

中通快遞（2057）收報148.7元，升3.48%。

加入科指

比亞迪（1211）收報429.8元，跌1.01%。

剔出科指

閱文集團（0772）收報24.15元，跌8.52%。

加入恒生生物科技指數成分股

浙江同源康醫藥（2410）收報22.3元，跌5.71%。

康基醫療（9997）收報7.79元，升0.13%。

剔除

康寧傑瑞生物製藥（9966）收報7.06元，升5.37%。

榮昌生物製藥（9995）收報40.3元，無升跌。

加入恒生綜合指數成分股

布魯可（0325）收報150元，升3.45%。

古茗控股（1364）收報24.9元，升2.47%。

蜜雪冰城（2097）收報503元，升5.89%。

鳳凰衛視（2008）：中移動通信購入不逾3000萬元人幣廣告時段。收報1.05元，無升跌。

中國電信（0728）委任劉桂清為總裁兼首席營運官，黃智勇出任執行副總裁。收報5.71元，升1.42%。

小鵬汽車（9868）董事長何小鵬轟有企業只會跟風，用三倍工資搶人。收報77.4元，跌2.89%。

破頂股表現

破頂股包括，讀書郎（2385）創上市新高，見15元，收報7.4元，升3.64%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見79.9元，收報79.8元，升0.95%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見30.7元，收報30.6元，升0.49%；南山鋁業（2610）創上市新高，見27.95元，收報26.75元，升1.9%；舒寶國際（2569）創上市新高，見0.96元，收報0.8元，跌6.98%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9261.75元，收報9261.75元，升0.12%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1120.85元，收報1120.85元，升0%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見922元，收報922元，升0.1%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1097.5元，收報1097.25元，跌0%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1098.05元，收報1098.05元，升0.01%；中銀香港（2388）創52周高，見33.35元，收報33.2元，升0.3%；中移動（0941）創52周高，見86.65元，收報86.5元，升0.82%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.43元，收報4.42元，升0.91%；統一企業中國（0220）創52周高，見10.22元，收報10.16元，升3.57%；山高控股（0412）創52周高，見7.23元，收報6.7元，升2.29%；遠大醫藥（0512）創52周高，見9元，收報8.39元，跌0.47%；鄭煤機（0564）創52周高，見14.12元，收報14.04元，升2.18%；中國金融國際（0721）創52周高，見0.34元，收報0.097元，升259.26%；嘉瑞國際（0822）創52周高，見0.4元，收報0.395元，升2.6%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見33.35元，收報33.2元，升0.3%；中移動（0941）創52周高，見86.65元，收報86.5元，升0.82%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，思派健康（0314）低見4.06元，收報4.13元，升0.24%；從玉智農（0875）低見0.39元，收報0.39元，跌4.88%；工蓋有限公司（1421）低見0.139元，收報0.143元，跌15.38%；思城控股（1486）低見0.19元，收報0.197元，跌6.64%；彩生活（1778）低見0.147元，收報0.148元，跌5.13%；RIMBACO（1953）低見0.08元，收報0.08元，跌2.44%；多牛科技（1961）低見0.37元，收報0.38元，跌1.3%；天成控股（2110）低見0.095元，收報0.095元，跌4.04%；雲工場（2512）低見1.25元，收報1.53元，跌23.5%；遠洋集團（3377）低見0.11元，收報0.111元，跌8.26%。

創52周低，其中包括，長江製衣（0294）低見0.87元，收報0.88元，跌2.22%；鐵貨（1029）低見0.069元，收報0.07元，跌4.11%；環能國際（1102）低見0.045元，收報0.049元，跌12.5%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；透雲生物（1332）低見0.103元，收報0.107元，無升跌；中國旭陽集團（1907）低見2.4元，收報2.4元，跌3.23%；天福（6868）低見3.14元，收報3.31元，升1.22%；凱順控股（8203）低見0.201元，收報0.201元，跌8.64%；綠茶集團（6831）低見5.98元，收報6.41元，升1.91%。

異動股

上升異動股，包括，中國金融國際（0721）創52周高，見0.34元，收報0.097元，升259.26%；阿仕特朗金融（8333）創52周高，見1.06元，收報0.93元，升190.63%；麥迪森控股（8057）收報0.156元，升92.59%；首控集團（1269）收報0.04元，升48.15%；普匯中金國際（0997）創52周高，見0.049元，收報0.031元，升47.62%；中國汽車內飾（0048）收報0.31元，升44.19%；帝王實業控股（1950）收報0.125元，升42.05%；易緯集團（3893）收報0.18元，升40.63%；中國藝術金融（1572）收報0.115元，升33.72%；和嘉控股（0704）收報0.095元，升28.38%；中國華君（0377）收報1.01元，升26.25%。

下跌異動股，包括，雲工場（2512）創上市新低，見1.25元，收報1.53元，跌23.5%；建德國際控股（0865）收報0.043元，跌20.37%；交大慧谷（8205）收報0.3元，跌18.92%；匯森股份（2127）停牌；積木集團（8187）收報0.81元，跌18.18%；薈萃國際（控股）（8041）收報0.46元，跌16.36%；長城微光（8286）收報0.076元，跌15.56%；中國城市基礎設施（2349）收報0.049元，跌15.52%；工蓋有限公司（1421）創上市新低，見0.139元，收報0.143元，跌15.38%；華美樂樂（8429）收報0.03元，跌14.29%；基地錦標集團（8460）收報0.056元，跌13.85%。

 

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