中電指，隨著國際燃料價格回落，於5月將每月「燃料調整費」調低至每度電44.4仙，致使平均淨電價較2025年初的水平下調 1.3%。將繼續審慎控制成本，確保電力價格合理。

內地方面，中電稱，今年首季維持穩健的營運表現。中電又指，年初，中央政府發布了一項新的電價政策，要求可再生能源項目全面參與市場交易。相信對中電現有投資組合的影響有限，亦有信心能夠順利過渡至市場定價為本的模式。新政策對未來項目的實際影響，將取決於地方政府如何執行政策和市場競爭勢態。將密切監測並評估相關影響。

澳洲方面，中電稱，EnergyAustralia的發電組合表現穩健，在批發電價按年上漲期間，仍維持可靠供電。

印度方面，集團的合營企業 Apraava Energy 於今年首季的營運保持穩定，繼續專注在印度發展零碳能源項目。

台灣地區及泰國方面，位於台灣地區的和平電廠於今年首季維持可靠營運，但煤價上升令利潤受壓。泰國的 Lopburi太陽能光伏電站繼續維持穩定營運。

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