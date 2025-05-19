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半日沽空金額增2.3% 盈富沽空增495%

大市半日沽空金額137.84億元，較上日增加2.3%，沽空金額佔大市成交比率為13.06%。

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）16.17億元，較上日增加495%，上日流通股份減0.21%或1300萬個，至61.17億個，是5月15日後最少，當日達61.3億個。

盈富基金（2800）上日流通股份減0.21%或1300萬個，至61.17億個，是5月15日後最少，當日達61.3億個。

南方恒生科技（3033）上日流通股份減1.17%或10050萬個，至84.86億個，是5月15日後最少，當日達85.87億個。

沽空增幅最多的股份為，中國旭陽集團（1907）增加91466.4%，至686.74萬元；沽空減幅最多的股份為，ＸＬ二南策略（7799）減少99.25%，至2299元。

藍籌當中，沽空比率最高的是港鐵（0066）沽空比率53.05%。科指股沽空比率最高的是同程旅行（0780）沽空比率50.78%。

其餘請看附圖。

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