阿里開市曾跌逾4%至117.5元，現仍跌3%，報119.9元。

上述報道指，近幾個月來，白宮和國會官員一直在審查蘋果與阿里達成協議的計劃，官員們擔心協議將擴大帶有審查限制的中國聊天機器人的影響力。而據報道引述的三位知情人士透露，白宮官員以及眾議院中國問題特設委員會的成員已就該協議直接向蘋果管理層提出質詢。

在蘋果高層前往華盛頓與政府官員會面期間，後者詢問協議的具體條款、蘋果將與阿里共享數據所涉範圍，以及是否會與中國監管機構簽署任何法律承諾。其中兩位知情人士表示，在今年3月與眾議院特設委員會的會談中，蘋果管理層對大多數問題都未能作出明確答覆。

報道引述消息指，特朗普當局曾討論是否應禁止阿里及其他中國AI公司禁止與美國公司進行貿易往來。同時，美國國防部和情報部門也一直在審查阿里與中國當局的關係。

蘋果至今仍未確認與中國企業展開AI合作，也未表明何時會在中國版iPhone上推出AI功能。有分析師表示，如果蘋果與阿里巴巴的協議破裂，還可能產生連鎖反應，因阿里是中國主要電商平台之一，能銷售和推廣iPhone，雙方合作有可能推動iPhone的銷量，而若沒有阿里，中國的iPhone用戶仍然可以下載AI應用，但在用戶體驗上相比蘋果的競爭對手「會有些遜色」。「人們仍然會購買蘋果的手機產品，但做出購買決定這件事會變得更困難。」

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