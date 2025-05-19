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調查：香港財會專業人士對薪酬不滿情緒上升 49%受訪者擬未來一年要求加薪

ACCA（特許公認會計師公會）公布最新《全球人才趨勢》調查。資料顯示香港財會專業人士正面對通貨膨脹、就業不穩和技能差距等挑戰，加上對薪酬水平的不滿情緒加劇，以及需要承擔越來越多額外工作。由於科技發展速度超出預期，受訪者越來越擔心科技會影響甚至取代他們的工作。此外，37%受訪者從事額外工作以滿足財務需求和職業抱負。

調查發現，香港受訪者對目前薪酬水平的不滿情緒加劇，僅43%的受訪者對現有薪酬表示滿意，較2024年下跌10個百分點。49%受訪者考慮於未來12個月要求加薪，亦有45%考慮離職以尋求更佳待遇。

隨著社會多元化發展，副業現象亦見普遍。37%受訪者表示從事額外工作，通常是慈善或教育相關，或者自由工作。有關上升趨勢受多種因素影響，例如生活費用負擔、追隨興趣或尋求單一工作無法實現的職業發展等。

在有關未來最有價值的能力方面，雖然20%香港受訪者認為是使用人工智能，但亦有14%受訪者認為是解決問題的能力。結果反映在不斷變化的工作環境中，專業人士的適應性和創造力受到高度重視，特別是人工智能只擅長處理一般日常工作，而有效解決問題的能力，需要直覺、批判性思維、專業判斷和同理心等，在應對複雜和不可預測的環境尤其重要。

與全球其他地方相比，香港受訪者因為認同公司在環境（38%）、社會和人權問題（68%）的立場而決定入職的比例較低（全球比例分別為62%及 79%）。有關情況可能受不同的優先考慮和文化觀點所影響。而隨着全球對環境、社會和企業管治日益重視，香港在有關方面的趨勢可能會出現改變。

全球經濟信心明顯下降，18%香港受訪者擔心經濟狀況將影響就業機會，對通脹和生活成本的憂慮也有所加劇。

在香港，認為需要公司提供更多心理健康支持的受訪者比例上升至63%。這趨勢可能與高昂生活成本對薪資造成的壓力（15%）以及全球經濟下行對就業機會的影響有關（18%）。

是次為ACCA第三年進行《全球人才趨勢》調查，涵蓋來自全球175個國家、逾一萬名受訪者，調查內容包括職業抱負、混合工作和員工的學習及發展機會、心理健康和就業能力等。

 

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