黃仁勳表示，台灣現在的辦公室太小，但公司成長很快，英偉達有很多很棒的工程師，所以要找一個新家，一個更大的辦公室。

另一方面，英偉達持續招兵買馬，開出全球上千個職位空缺，其中台灣佔94個，名列全球第2，僅次於美國。

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