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港股連跌3日 恒指跌12點 北水流入增6倍 佔比創一周高

穆迪下調美國評級，美期下跌拖累亞股、歐股，今早內地公布4月經濟數據，零售、固投均遜預期，但工業、失業率均勝預期，A股早段下跌，上證、深成尾市倒升，推動恒指亦曾倒升57點，收市重拾跌勢，港股連跌3日，見一周低。大市成交跌3%，續低於2000億元，不過北水交易成交額則增3.97%，午後淨流入擴大，全日大增6.72倍，創近兩周高，北水交易成交額佔香港市場成交額增至22.8%，創1周高。

恒指今早低開188點，高位升57點，低位跌285點，高低波幅342點。上升股份比例為31.54%，下跌為32.86%，無升跌為35.58%。

恒指收市跌12點或0.05%，報23332點，大市成交金額1847億元，較上日減少3.16%，是5月9日1616.29億元成交後最少；國指跌7點或0.09%，報8460點。恒生科技指數收報5255點，跌0.5%。

藍籌股成交金額925.05億元，佔大市成交50.08%；科指成份股成交金額656.67億元，佔大市成交35.55%；國指成份股成交金額848.89億元，佔大市成交45.96%。

24隻雙櫃台股，總成交0.94億元人民幣，相當於約1.02億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加4.3%，至158.59億元，佔大市成交8.58%。牛熊證成交金額73.83億元，增加10.19%；窩輪成交金額84.75億元，減少0.33%。

藍籌37隻升，45隻下跌，1隻無升跌。聯通（0762）升4.16%，收報9.26元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌3.4%，收報119.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報30.95元，升3.51%；跌幅最大的是閱文（0772）收報24.4元，跌7.58%。

恒指曾跌穿10天線(23142.76點)。科指曾重返10天線(5278.17點)，曾下試20天線(5135.65點)。

北水南下合計淨流入84.59億元，較上日增加672.26%，淨流入金額是5月6日134.75億元後最多。連續第2日流入，累計流入95.55億元，對上一次連續2日淨流入是5月14日。北水本月累計流入70.43億元，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）844.98億元，較上日增3.97%，佔香港市場成交額由上日的21.3%增至22.87%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.22%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.03%。低見23059.89點，是5月12日22982.91點後最低。今日收市報23332.72點，是5月13日後收市新低，當日報23108.27點。連跌3日，累計跌307.93點，對上一次連跌3日是4月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月9日。

科指曾跌最多2.24%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.56%。低見5162.83點，是5月9日5117.57點後最低。今日收市報5255.06點，是5月9日後收市新低，當日報5180.25點。連跌3日，累計跌126.72點，對上一次連跌3日是3月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月2日。

國指曾跌最多1.38%，是5月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見8351.69點，是5月12日8334.85點後最低。今日收市報8460.55點，是5月13日後收市新低，當日報8386.21點。連跌3日，累計跌132.52點，對上一次連跌3日是4月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月2日。

午後消息股表現

與蘋果AI合作傳正遭美國政府審視。阿里（9988）收報119.2元，跌3.4%。

中電（0002）首季在港售電量降2.6% 派第一期中期息0.63元。收報65.9元，跌0.23%。

今早及隔晚消息股表現

雷軍：小米（1810）玄戒O1 採用第二代3nm製程。收報52.35元，升2.65%。

恒生（0011）高管人員編制據報縮減至10人。收報108.6元，升1.21%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報5.16元，跌1.71%。

阿里影業（1060）收報0.47元，跌5.05%。

中電（0002）收報65.9元，跌0.23%。

零跑（9863）收報62.2元，跌3.04%。

奇富科技－Ｓ（3660）收報178元，升1.83%。

偉鴻集團控股（3321）停牌。

雲工場（2512）：控股股東擬減持15%。創上市新低，見1.25元，收報1.7元，跌15%。

阜博集團（3738）向浦銀國際發行可換股債，籌近1億元。收報3.53元，升3.22%。

小米（1810）SU7傳再發生致命車禍，內媒引述當地交警確認事故。收報52.35元，升2.65%。

市場利率波動較大，周大福創建（0659）取消發債。收報7.26元，跌2.16%。

法拉帝（9638）首季純利升7.7%至2390萬歐元。收報23.05元，跌0.65%。

越秀交通基建（1052）2月廣州北二環高速路費收入升近27%。收報3.53元，無升跌。

經濟日報集團（0423）發盈警，料全年盈轉虧3600萬元。收報0.71元，跌4.05%。

恒指季檢相關股表現

染藍股

美的集團（0300）收報80.2元，升2.95%。

中通快遞（2057）收報149.5元，升4.04%。

加入科指

比亞迪（1211）收報433.8元，跌0.09%。

剔出科指

閱文集團（0772）收報24.4元，跌7.58%。

加入恒生生物科技指數成分股

浙江同源康醫藥（2410）收報21.65元，跌8.46%。

康基醫療（9997）收報7.8元，升0.26%。

剔除

康寧傑瑞生物製藥（9966）收報7.1元，升5.97%。

榮昌生物製藥（9995）收報40.45元，升0.37%。

加入恒生綜合指數成分股

布魯可（0325）收報154.4元，升6.48%。

古茗控股（1364）收報25.55元，升5.14%。

蜜雪冰城（2097）收報515.5元，升8.53%。

鳳凰衛視（2008）：中移動通信購入不逾3000萬元人幣廣告時段。收報1.05元，無升跌。

中國電信（0728）委任劉桂清為總裁兼首席營運官，黃智勇出任執行副總裁。收報5.7元，升1.24%。

小鵬汽車（9868）董事長何小鵬轟有企業只會跟風，用三倍工資搶人。收報77.6元，跌2.63%。

破頂股表現

破頂股包括，讀書郎（2385）創上市新高，見15元，收報7.3元，升2.24%；聲通科技（2495）創上市新高，見650元，收報584.5元，跌2.26%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見207.8元，收報207元，升5.77%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見79.95元，收報79.75元，升0.89%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見402元，收報400.6元，升0.15%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見30.7元，收報30.55元，升0.33%；南山鋁業（2610）創上市新高，見27.95元，收報26.55元，升1.14%；舒寶國際（2569）創上市新高，見0.96元，收報0.73元，跌15.12%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9272.05元，收報9260元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1120.85元，收報1120.85元，升0%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見922元，收報922元，升0.1%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1076.35元，收報1076.35元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1097.5元，收報1097.25元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1184.2元，收報1184.2元，升0.05%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1098.05元，收報1098.05元，升0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058.8元，收報1058.8元，升0%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.43元，收報4.39元，升0.23%；統一企業中國（0220）創52周高，見10.26元，收報10.16元，升3.57%；山高控股（0412）創52周高，見7.23元，收報6.65元，升1.53%；遠大醫藥（0512）創52周高，見9元，收報8.3元，跌1.54%；鄭煤機（0564）創52周高，見14.14元，收報14.08元，升2.47%；勵晶太平洋（0575）創52周高，見1.17元，收報1.15元，升21.05%；中國金融國際（0721）創52周高，見0.34元，收報0.072元，升166.67%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見33.35元，收報33.2元，升0.3%；中移動（0941）創52周高，見86.75元，收報86.6元，升0.93%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，思派健康（0314）低見4.06元，收報4.11元，跌0.24%；亞洲能源物流（0351）低見0.079元，收報0.079元，跌8.14%；稻香控股（0573）低見0.28元，收報0.28元，跌5.08%；北大資源（0618）低見0.112元，收報0.142元，跌2.07%；從玉智農（0875）低見0.39元，收報0.405元，跌1.22%；工蓋有限公司（1421）低見0.136元，收報0.138元，跌18.34%；思城控股（1486）低見0.19元，收報0.197元，跌6.64%；燕之屋（1497）低見4.85元，收報6.5元，升1.56%；彩生活（1778）低見0.147元，收報0.158元，升1.28%；RIMBACO（1953）低見0.079元，收報0.079元，跌3.66%。

15隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，跌3.45%；爪哇控股（0251）低見1.13元，收報1.34元，升1.52%；長江製衣（0294）低見0.87元，收報0.88元，跌2.22%；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；港灣數字（0913）低見0.17元，收報0.17元，無升跌；鐵貨（1029）低見0.066元，收報0.07元，跌4.11%；環能國際（1102）低見0.045元，收報0.051元，跌8.93%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，升10%；透雲生物（1332）低見0.103元，收報0.105元，跌1.87%；中國旭陽集團（1907）低見2.39元，收報2.39元，跌3.63%。

異動股

上升異動股，包括，中國金融國際（0721）創52周高，見0.34元，收報0.072元，升166.67%；中國汽車內飾（0048）收報0.34元，升58.14%；首控集團（1269）收報0.042元，升55.56%；麥迪森控股（8057）收報0.125元，升54.32%；名仕快相（8483）創52周高，見0.179元，收報0.118元，升47.5%；中國藝術金融（1572）收報0.124元，升44.19%；帝王實業控股（1950）收報0.124元，升40.91%；中加國信（0899）收報0.133元，升31.68%；MAYER HOLDINGS（1116）收報0.44元，升29.41%；普匯中金國際（0997）創52周高，見0.049元，收報0.027元，升28.57%；毅德國際（1396）收報2.3元，升26.37%。

下跌異動股，包括，建德國際控股（0865）收報0.037元，跌31.48%；高雅光學（0907）收報0.151元，跌25.98%；INTL GENIUS（0033）收報1.05元，跌18.6%；匯森股份（2127）停牌；工蓋有限公司（1421）創上市新低，見0.136元，收報0.138元，跌18.34%；樂華娛樂（2306）收報1.54元，跌17.2%；東方大學城控股（8067）收報0.275元，跌16.67%；富譽控股（8269）收報0.075元，跌15.73%；富盈環球集團（1620）收報0.049元，跌15.52%；舒寶國際（2569）創上市新高，見0.96元，收報0.73元，跌15.12%；雲工場（2512）創上市新低，見1.25元，收報1.7元，跌15%。

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