港交所（0388）宣布，委任許亮華於2025年6月9日起，接替劉碧茵出任集團財務總監，而劉碧茵將繼續擔任港交所首席營運總監職務。 許亮華將直接向港交所行政總裁匯報，並將會是港交所管理委員會成員。
作為集團財務總監，許亮華全權負責港交所集團的財務、庫務及投資者關係職能。
許亮華在加入港交所前，曾任職會德豐地產（香港）董事及集團財務總監，並於2016 年至2023年期間擔任港鐵（0066）財務總監及執行總監會成員，以及於2004年至2011年期間在港鐵任職企業財務總經理。
他早年加入摩根士丹利亞洲開展其事業，及後加入匯豐亞洲投資銀行工作，並後來擔任其企業融資執行聯席主管兼營運總裁。許亮華亦曾擔任神州數碼控股財務總監及嘉華國際財務總裁。
許亮華現為香港特別行政區政府紀律人員薪俸及服務條件常務委員會主席以及會計及財務匯報局名譽顧問團成員。他亦出任華僑銀行（香港）獨立非執行董事。
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