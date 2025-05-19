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零跑首季虧損收窄至1.3億元人幣 毛利率創新高

零跑汽車（9863）公布首季業績，收入按年升1.87倍至100.2億元（人民幣，下同），主要是期內銷量增長1.62倍，以及產品組合優化，每輛車平均收入升4.9%。由於毛利改善水平高於費用開支的增加，股東應佔虧損由去年同期10.1億元收窄至1.3億元。

季內，毛利率創歷史新高，達14.9%，去年同期為負1.4%；按季則上升1.6個百分點。公司解釋，按年改善主要由於銷量上升帶來的規模效應；持續進行的成本管理工作；及產品組合的優化。至於按季改善的主要原因是戰略合作帶來的毛利增長。

截至3月底，現金及現金等價物、受限制現金、按公允價值計入損益的金融資產及銀行定期存款結餘為257億元。另外，銷售門店為756家，服務門店449家。公司將持續加大資源投放，今年預計智駕總投入8億元。

海外市場方面，今年首4個月出口1.36萬輛；截至3月底，零跑國際在歐洲建立超過450家兼具銷售與售後服務功能的網點，在亞太市場近50家；按季增加超100家海外門店。公司預計，將在2026年實現歐洲本地化製造，加速拓展歐洲市場。

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