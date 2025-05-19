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名氣通與螞蟻數字科技簽署合作備忘錄

香港中華煤氣（0003）全資附屬公司名氣通電訊近日與螞蟻數字科技（螞蟻數科）簽署合作備忘錄。雙方將圍繞RWA（Real World Assets，真實世界資產），並結合螞蟻數科的AI（人工智能）展開合作。

根據合作備忘錄，雙方將共同探索透過AI技術加強數據中心服務的發展，包括互聯網數據中心（IDC）RWA領域合作、煤氣公司相關業務的AI轉型升級、面向本地及海外客戶的AI代理綜合服務等方面的解決方案。此外，雙方將成立聯合團隊，推進及監察合作進展。

展望未來，雙方計劃在煤氣公司各能源業務板塊上進一步加強合作，目前，煤氣公司的七大業務板塊包括：香港城市燃氣業務、內地城市燃氣業務、內地水務及環境業務、可再生能源、延伸業務（B2C）、綠色甲醇，以及可持續航空燃料（SAF）。

另外，將加強內部管理，建立財務、人力、採購供應鏈、營運、主數據等的全集團一體化管控體系。對外業務發展方面，煤氣公司將利用名氣通AI數據中心的能力，向集團各個能源板塊提供AI算力，以開發針對能源行業的AI服務。

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