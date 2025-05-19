根據合作備忘錄，雙方將共同探索透過AI技術加強數據中心服務的發展，包括互聯網數據中心（IDC）RWA領域合作、煤氣公司相關業務的AI轉型升級、面向本地及海外客戶的AI代理綜合服務等方面的解決方案。此外，雙方將成立聯合團隊，推進及監察合作進展。

展望未來，雙方計劃在煤氣公司各能源業務板塊上進一步加強合作，目前，煤氣公司的七大業務板塊包括：香港城市燃氣業務、內地城市燃氣業務、內地水務及環境業務、可再生能源、延伸業務（B2C）、綠色甲醇，以及可持續航空燃料（SAF）。

另外，將加強內部管理，建立財務、人力、採購供應鏈、營運、主數據等的全集團一體化管控體系。對外業務發展方面，煤氣公司將利用名氣通AI數據中心的能力，向集團各個能源板塊提供AI算力，以開發針對能源行業的AI服務。

其他報道

富衛集團向港交所重新提交A1表格 申主板上市

零跑首季虧損收窄至1.3億元人幣 毛利率創新高

阿里健康全年多賺62% 不派末期息

螞蟻國際業務2024年度據報錄近30億美元收入 估值料最高達240億美元

寧德三大暗盤收市至少升8% 每手最多賺2400元

垂直飛行器供應商億航智能擬尋求在美以外第二上市

李澤楷旗下富衛再傳在港上市 集資數億美元

寧德時代三大暗盤暫至少升逾7% 每手賺近2000元

澳門金管局：衛星場佔貸款低

健倍苗苗料全年盈利增五成

平保增持農行

證監會撤銷梅作華牌照 禁止其重投業界兩年

麥格理：貿易戰對中國經濟產生影響 料政策刺激仍將保持漸進

全日沽空金額增9% 盈富沽空增3.6倍

港交所委任許亮華為財務總監 接替劉碧茵

長安汽車泰國工廠投產 首期每年10萬輛

港股連跌3日 恒指跌12點 北水流入增6倍 佔比創一周高

黃仁勳：英偉達海外總部落戶台北北投士林

瑞穗：非美貨幣有支持 中國數據疲軟 人行或進一步貨幣寬鬆

野村上調中國今年GDP預測至4.5%

調查：香港財會專業人士對薪酬不滿情緒上升 49%受訪者擬未來一年要求加薪

滬深三大指數午後個別走 滬指近平收

與蘋果AI合作傳正遭美國政府審視 阿里股價曾跌4%