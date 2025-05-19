至於首季基礎盈利方面，則按年增長28%。在撇除去年同期出售永輝超市有2300萬美元盈利入賬，季內基礎盈利按年跌18%。其在完成出售永輝超市套現還債後，由去年底淨負債4.68億美元，變成今年首季淨持現金1.27億美元。集團在3月下旬宣布以作價約9300萬美元出售新加坡Cold Storage等零售業務，將聚售於驅動新加坡的Guardian及便利店業務增長。

由於香港加煙稅，DFI的便利店業務銷售按年下跌6%，但料可為高毛利的速食業務增長所抵銷。一如其預期跨境旅遊趨向回穩，加上新加坡的食品部門表現改善，季內食品部門盈利按年增長14%。其持股五成的美心集團，因應進行成本優化，東南亞的業務盈利在季內錄得顯著增長，抵銷內地疲弱的業務及結束部份香港店舖帶來的影響。