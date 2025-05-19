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DFI零售撇除售永輝超市首季基礎盈利按年跌18%  港業務銷售跌2%

怡和控股（星：J36）旗下零售旗艦DFI零售（星：D01）公布截至3月底止首季度業績。該集團指，受到地緣政治形勢緊張影響，季內其仍維持穩定供應，來自美國進口貨佔旗下附屬公司銷售少於2%比重。撇除香煙稅及出售印尼Hero超市影響，集團整體銷售按年跌少於1%。健康美容零售業務的強勁銷售，則抵銷其他部門銷售下跌的影響。香港業務撇除香煙稅及零售業受壓影響，銷售按年下跌約2%。

至於首季基礎盈利方面，則按年增長28%。在撇除去年同期出售永輝超市有2300萬美元盈利入賬，季內基礎盈利按年跌18%。其在完成出售永輝超市套現還債後，由去年底淨負債4.68億美元，變成今年首季淨持現金1.27億美元。集團在3月下旬宣布以作價約9300萬美元出售新加坡Cold Storage等零售業務，將聚售於驅動新加坡的Guardian及便利店業務增長。

由於香港加煙稅，DFI的便利店業務銷售按年下跌6%，但料可為高毛利的速食業務增長所抵銷。一如其預期跨境旅遊趨向回穩，加上新加坡的食品部門表現改善，季內食品部門盈利按年增長14%。其持股五成的美心集團，因應進行成本優化，東南亞的業務盈利在季內錄得顯著增長，抵銷內地疲弱的業務及結束部份香港店舖帶來的影響。