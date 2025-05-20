多位聯儲局官員暗示9月前不會減息。包括紐約聯儲行長在內的多位聯儲局官員為減息潑冷水，暗示央行至少9月前不會下調利率。貨幣市場預測年內只有兩次幅度25基點的減息。聯儲局副主席認為，當前貨幣政策處於非常好的位置，可耐心觀望。達拉斯聯儲行長表示，聯儲局應強化利率控制機制，關注更廣泛的市場利率，而非僅僅是聯邦基金利率。

個股方面，英偉達成市場焦點，該公司發布最新技術，旨在維持人工智能算力需求增長，並確保其產品始終處於業界核心地位。阿里巴巴ADR收市走低，特朗普政府據報對蘋果公司與該中國科技巨頭的潛在交易表示擔憂。摩根大通收跌1%，穆迪評級下調了對包括該行在內的一些大型銀行的存款評級，理由是上周五美國主權信用評級被下調，以及政府支持這些銀行的能力減弱。美國鋼鐵公司收漲3.2%，日本製鐵據悉加大對美國鋼鐵的投資承諾，前提是特朗普批准該交易。

道瓊斯工業平均指數收漲137點，升幅0.33%，報42792點。標普500指數收漲5點，升幅0.09%，報5963點。納斯達克綜合指數收漲4點，或0.03%，報19215點。

聯合健康升8.21%，報315.89美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻147點，而高盛跌1.09%，報612.3元，拖累道指41點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報208.78元，跌1.17%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報166.54元，升0.21%，亞馬遜(美：AMZN)收市報206.16元，升0.27%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報640.43元，升0.01%，英偉達(美：NVDA)收市報135.57元，升0.12%，微軟(美：MSFT)收市報458.87元，升1.01%，Tesla (美：TSLA)收市報342.09元，跌2.25%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.14%，報549點。德國DAX指數收漲0.71%，報23934點；法國CAC 40指數跌0.04%，報7883點；英國富時100指數收漲0.17%，報8699點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.18%，報7377點。

美國2年期債息曾跌最多0.95%，是5月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.05%。低見3.9615厘，是5月16日3.9194厘後最低。收市報3.9765厘，是5月15日後收市新低，當日報3.9608厘。

美國10年期債息曾跌最多0.75%，是5月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.02%。低見4.4434厘，是5月16日4.3863厘後最低。收市報4.4474厘，是5月15日後收市新低，當日報4.4315厘。

美2年期10年期債息差曾收窄至46.676基點，是5月16日43.802基點後最窄。收市報46.873基點，是5月15日後收市最窄，當日報46.651基點。

美3個月10年期債息差曾收窄至9.018基點，是5月16日0.163基點後最窄。收市報9.413基點，是5月15日後收市最窄，當日報6.323基點。

金龍指數曾跌最多1.54%，是5月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.03%。低見7276.18點，是5月9日7047.94點後最低。收市報7377.63點，是5月15日後收市新低，當日報7351.94點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月13日。

道指曾升最多0.44%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為0.81%。高見42842.04點，是3月7日42898.68點後最高。收市報42792.07點，是3月7日後收市新高，當日報42801.72點。連升3日，累計升741.01點，對上一次連升3日是4月24日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是4月28日。

標指曾升最多0.17%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為0.7%。高見5968.61點，是3月3日5986.09點後最高。收市報5963.6點，是2月24日後收市新高，當日報5983.25點。連升6日，累計升303.69點，對上一次連升6日是4月29日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月8日。

納指曾升最多0.08%，是5月16日後最大升幅，當日升幅為0.53%。高見19227.22點，是2月27日19242.69點後最高。收市報19215.46點，是2月24日後收市新高，當日報19286.93點。連升2日，累計升103.14點，對上一次連升2日是5月8日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是2024年9月16日。

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