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港股ADR升100點 夜期高水45點 寧德時代上市 百度、嗶哩嗶哩、中通快遞等業績

美股向上，港股ADR升100點或0.43%，報23433點，即月恒指夜期升110點，報23378點，夜期高水45點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.79%，折合報516.23元；阿里巴巴（9988）跌0.4%，折合報120.23元；美團（3690）升3.65%，折合報135.49元；匯控（0005）升1.35%，折合報93.35元；建行（0939）跌0.79%，折合報6.84元。

道期現升0.118%；標期現升0.09%；納期現升0.1%。日本東證指數現升0.69%；韓國KOSPI指數現升0.36%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.77%。

VIX指數隔晚升5.22%或0.9點，報18.14點。

紐油現升0.25%或0.16美元，報62.85美元；布油現升0.13%或0.08美元，報65.63美元；金價現跌0.19%或6.3美元，報3223.26美元；LME 銅期貨隔晚升0.8%或76美元，報9523.5美元。比特幣現升0.3%或324.16美元，報105810.04美元；美國10年期債息現升0.17%或0.0079厘，報4.4553厘。

今日焦點股份可留意：

寧德時代（3750）上市，定價263元。

多間公司最快今日公布業績，包括，百度（9888）、嗶哩嗶哩（9626）、萬國數據－ＳＷ（9698）、華住集團－Ｓ（1179）、高鑫零售（6808）、塗鴉智能－Ｗ（2391）、微博－ＳＷ（9898），及中通快遞（2057）

美聯（1200）因業務強於預期，上調與同系鋑聯集團的互薦協議為銀碼上限。

順豐控股（6936）4月收入按年增12%，惟單票收入降14%。

煤氣（0003）全資附屬公司名氣通與螞蟻數字科技簽署合作備忘錄。

零跑（9863）首季虧損收窄至1.3億元人幣，毛利率創新高。

阿里健康（0241）全年多賺62%，不派末期息。

健倍苗苗（2161）料全年盈利增五成。

平保增持農行（1288）

港交所（0388）委任許亮華為財務總監，接替劉碧茵。

 

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