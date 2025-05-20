彭博社報道，多間主要內銀下調存款利率，以降低資金成本維持盈利能力。銀行APP顯示，工商銀行（1398）、建設銀行（0939）和招商銀行（3968）周二已下調各期限存款利率，其中一年期和兩年期定期存款利率下調15個基點。三年期和五年期存款利率下調25個基點。其他下調存息的內銀還包括，交行（3328）、農行（1288）、中行（3988）、招行（3968）。
下調後，建設銀行和招商銀行一年期定期存款利率為0.95%，兩年期定期存款利率為1.05%，三年期和五年期定期存款利率分別下調至1.25%和1.3%。
報道指，中國政府近期出台的一攬子刺激措施進一步擠壓了銀行的利潤。此次下調存款利率，將降低銀行對300萬億元人民幣存款的成本。本月早些時候中國下調了政策利率，加大力度扶持經濟，抵禦美國第二次貿易戰的衝擊。
根據彭博社調查，中資銀行預計也將於周二將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別下調10個基點。這意味著，作為企業貸款參考利率的一年期LPR將下調至3.00%，作為按揭貸款基準利率的五年期LPR將降至3.50%。
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