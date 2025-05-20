下調後，建設銀行和招商銀行一年期定期存款利率為0.95%，兩年期定期存款利率為1.05%，三年期和五年期定期存款利率分別下調至1.25%和1.3%。

報道指，中國政府近期出台的一攬子刺激措施進一步擠壓了銀行的利潤。此次下調存款利率，將降低銀行對300萬億元人民幣存款的成本。本月早些時候中國下調了政策利率，加大力度扶持經濟，抵禦美國第二次貿易戰的衝擊。

根據彭博社調查，中資銀行預計也將於周二將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別下調10個基點。這意味著，作為企業貸款參考利率的一年期LPR將下調至3.00%，作為按揭貸款基準利率的五年期LPR將降至3.50%。

其他報道

港股ADR升100點 夜期高水45點 寧德時代上市 百度、嗶哩嗶哩、中通快遞等業績

美股見逾兩個月高 道指升137點

北水增持建行 減持商湯