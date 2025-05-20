恒指今早高開65點或0.29%，報23398點，大市成交金額43億元；國指今早高開26點或0.31%，報8486點。恒生科技指數開市報5266點，升0.22%。上升股份比例為11.06%，下跌為4.37%，無升跌為84.56%。