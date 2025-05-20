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恒指高開65點 科指升0.22% 寧德時代上市升12%

恒指今早高開65點或0.29%，報23398點，大市成交金額43億元；國指今早高開26點或0.31%，報8486點。恒生科技指數開市報5266點，升0.22%。上升股份比例為11.06%，下跌為4.37%，無升跌為84.56%。

藍籌59隻升，9隻下跌，15隻無升跌。石藥（1093）升3.87%，報6.17元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌3.1%，報5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，7隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報53元，升1.24%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報5元，跌3.1%。

恒指續高於10天線(23216.32點)。科指續低於10天線(5280.88點)。

多間內銀再次下調存款利率。

內銀股

建行（0939）開市報6.9元，升0.73%。

農行（1288）開市報4.99元，無升跌。

工行（1398）開市報5.6元，升0.9%。

郵儲行（1658）開市報5元，升0.2%。

交行（3328）開市報7.01元，跌0.28%。

招行（3968）開市報48.6元，無升跌。

中行（3988）開市報4.66元，升0.43%。

寧德時代（3750）上市，定價263元。開市報296元，升12.55%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報86.45元，無升跌。

嗶哩嗶哩（9626）開市報140.9元，跌1.47%。

萬國數據－ＳＷ（9698）開市報26.3元，跌0.38%。

華住集團－Ｓ（1179）無成交，報29元。

高鑫零售（6808）開市報1.89元，跌0.53%。

塗鴉智能－Ｗ（2391）無成交，報21.9元。

微博－ＳＷ（9898）無成交，報67.3元。

中通快遞（2057）開市報149.5元，無升跌。

美聯（1200）因業務強於預期，上調與同系鋑聯集團的互薦協議為銀碼上限。無成交，報1.02元。

順豐控股（6936）4月收入按年增12%，惟單票收入降14%。開市報38.35元，無升跌。

煤氣（0003）全資附屬公司名氣通與螞蟻數字科技簽署合作備忘錄。開市報7.06元，升0.43%。

零跑（9863）首季虧損收窄至1.3億元人幣，毛利率創新高。開市報63.8元，升2.57%。

阿里健康（0241）全年多賺62%，不派末期息。開市報5元，跌3.1%。

健倍苗苗（2161）料全年盈利增五成。開市報2.18元，升4.81%。

平保增持農行（1288）。開市報4.99元，無升跌。

港交所（0388）委任許亮華為財務總監，接替劉碧茵。開市報379.6元，升0.16%。

破頂股表現

破頂股包括，ＴＣＬ電子（1070）創52周高，見10.9元，開市報10.9元，升1.3%；中國碳中和（1372）創52周高，見1.41元，開市報1.41元，升3.68%；三生製藥（1530）創52周高，見16.66元，開市報16.66元，升14.9%；先聲藥業（2096）創52周高，見9.64元，開市報9.64元，升2.01%；中國光大銀行（6818）創52周高，見3.59元，開市報3.59元，升0.56%。

破頂指數成份股包括，中銀香港（2388）創52周高，見33.45元，開市報33.45元，升0.75%。

破底股方面

創52周低包括，中國旭陽集團（1907）低見2.38元，開市報2.38元，跌0.42%；石四藥集團（2005）低見2.86元，開市報2.86元，跌3.05%。

異動股

上升異動股，包括，三生製藥（1530）創52周高，見16.66元，開市報16.66元，升14.9%；匯森股份（2127）開市報0.025元，升13.64%；勛龍（1930）開市報0.42元，升13.51%；寧德時代（3750）創上市新高，見296元，平上市低位0元，開市報296元，升12.55%；中國金融國際（0721）開市報0.081元，升12.5%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.29元，升11.54%；INTL GENIUS（0033）開市報1.16元，升10.48%；力天影業（9958）開市報0.108元，升10.2%；宜明昂科－Ｂ（1541）開市報7.5元，升8.38%；基石藥業－Ｂ（2616）開市報3.17元，升7.82%；勇利投資（1145）開市報0.197元，升7.65%。

下跌異動股，包括，財訊傳媒（0205）開市報0.161元，跌8%；九興控股（1836）開市報15.5元，跌6.17%；寰宇娛樂文化（1046）開市報0.47元，跌6%；易鑫集團（2858）開市報2.07元，跌5.05%；海通恆信（1905）開市報0.7元，跌4.11%；舍圖控股（8392）開市報0.024元，跌4%；中達集團控股（0139）開市報0.028元，跌3.45%；中智藥業（3737）開市報0.9元，跌3.23%；和譽－Ｂ（2256）開市報7.98元，跌3.16%；阿里健康（0241）開市報5元，跌3.1%。

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