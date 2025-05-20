三生製藥曾升最多51.72%，是創上市以來最大升幅，高見22元，是2018年5月29日22.07元後最高。現報18.56元，升28%。連升3日，累計升7.11元，對上一次連升3日是4月24日。

根據許可協議，公司及瀋陽三生(公司的全資附屬公司)將向輝瑞授予獨家許可，以在全球（不包括中國內地）（「許可地區」）開發、生產、商業化及以其他方式開發其突破性PD-1/VEGF雙特異性抗體（「許可產品」或「SSGJ-707」）。公司及瀋陽三生將保留許可產品於中國內地的開發、製造、商業化及其他開發權。輝瑞將擁有在中國商業化許可產品的選擇權。輝瑞應負責承擔許可產品在許可地區內的所有未來試驗的開發及監管事務的所有費用。

根據許可協議，集團將收到12.5億美元的首付款，並可獲得總額最多為48億美元的潛在付款，包括開發、監管批准及銷售里程碑付款。上述所有款項均不可退還且不可抵扣。集團亦將就許可地區的產品淨銷售額收取雙位數百分比的梯度特許權使用費。

關於該許可產品，目前正在中國進行多項臨床研究，包括計劃啟動獲國家藥品監督管理局（「國家藥監局」）藥品審評中心（「CDE」）批准的用於一線治療PD-L1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌（「NSCLC」）的III期臨床研究，並已獲得中國突破性療法認定資格。

此外，SSGJ-707注射液正在中國進行多項II期研究，包括聯合化療一線治療晚期NSCLC、轉移性結直腸癌及晚期婦科腫瘤。其亦獲得了美國食品藥品監督管理局關於其新藥臨床試驗申請的批准。

輝瑞將於生效日期根據股份認購協議（「正式協議」）所載條款，按30日成交量加權平均價（視乎適用規則及法規（包括上市規則）的批准及規定而定）認購公司價值1億美元的普通股（「可能認購事項」），該協議將由訂約方於許可協議日期後另行磋商及協定。公司將向輝瑞（或其代名人）配發及發行新股份的確切條款及數目將於正式協議中釐定及最終確定。於訂立正式協議後，公司將於適當時候根據上市規則的適用規定作出進一步公告。

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