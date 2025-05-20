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攜程首季賺43億人幣與去年持平 毛利遜預期

攜程集團－Ｓ（9961）公布，首季賺43億元人民幣(下同)，與去年持平，按季則升95.45%；調整後每ADS收益5.96元，多過市場預期的5.66元。期內收入138.5億元，按年增16%。毛利111.3億元，按年增15%，低過市場預期的111.7億元。

收入方面，住宿預訂收入55.4億元，按年增23%，好過市場預期的54.7億元。交通票務收入 54.2億元，按年增8.4%，好過市場預期的54.1億元。包價旅遊收入9.47億元，按年增7.2%，低過市場預期的10.1億元。企業差旅收入5.73億元，按年增12%，好過市場預期的5.491億元。其他收入13.7億元，低過市場預期的13.8億元。

公司指，第一季出境酒店和機票預訂已全面超過2019年疫情前同期的120%水平。

攜程曾跌最多4.1%，是4月11日後最大跌幅，當日跌幅為7.68%。低見495.8元，是5月12日488.8元後最低。現報509元，跌1.55%。

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