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1個月HIBOR跌穿1厘 港元貶值見近一年最弱 港美拆息差續創紀錄

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌23.01點子至0.96036%，是2022年7月21日後最低，當日報0.94506%。對上一次連跌3日是5月8日，當日拆息報2.09452%。

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港元現報7.8238元貶值24點子，曾貶值最多29點子，報7.8243元，是2024年5月31日7.8247元後最弱。亦曾升值最多11點子，報7.8203元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.91點子至0.02667%，是1900年1月0日後最低；1星期HIBOR跌13.91點子至0.27714%，是2022年7月20日後最低；2星期HIBOR跌18.3點子至0.55452%，是2022年7月19日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌15.77點子至1.98726%，是2022年7月21日後最低；6個月期HIBOR跌5.09點子至2.79119%，是5月15日後最低；12個月期HIBOR升0.89點子至3.26595%，是5月8日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減18.81億元，至總數21154.79億元，是5月15日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減19.9億元，至總數6076.65億元，是5月15日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.06億元，至總數132.01億元，是5月7日後最低。收市總結餘為1736.3億元，與上日相同，總結餘是5月16日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.15億元，至總數13209.83億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減1.33億元，至總數12093.36億元，是5月9日後最低。

美匯美息

美元指數現報100.437升值0.011點或0.01%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32438%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-3.0264%，終止單日收窄，利差創紀錄最闊。

對上一次終止單日收窄，是2025年5月05日，當日利差報-0.3588%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌2.8點子至1.509%，是5月15日後最低；1星期Shibor跌0.6點子至1.556%，是5月16日後最低；2星期Shibor跌0.4點子至1.65%，是5月16日後最低；1個月期Shibor跌0.7點子至1.617%，是2022年10月20日後最低；

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.2點子至1.654%，是2020年6月4日後最低；6個月期Shibor跌0.2點子至1.654%，是2020年6月4日後最低；1年期Shibor跌0.2點子至1.671%，是5月16日後最低。

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