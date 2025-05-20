相達生物科技是尿液液體活檢診斷技術的開創者，其獨家專利PHASIFY™尿液濃縮技術可將用於檢測的生物標誌物捕獲靈敏度提升至業界黃金標準的十倍以上。在此項專利技術的基礎上，公司正開發一系列涵蓋癌症早期篩查、女性健康及傳染病等領域的非侵入式診斷方案。

相達生物科技董事長及首席執行官招彥燾表示，「本次A輪融資對我們來說具有里程碑意義，不僅驗證了相達技術的變革性潛力，更反映了全球對早期疾病檢測精準度與方便性的迫切需求。所獲資金將用於加速推出下一代尿液檢測診斷產品，實踐我們創新技術普惠健康的使命」。

惠理集團醫療投資合伙人梁傳昕表示，「我們很高興成為相達生物科技的合作伙伴，見證其在早期疾病篩查領域上的迅速發展，並針對公眾健康挑戰提供創新解決方案。這項創新技術帶來了重大變革，在確保臨牀精準性的同時提供以患者為中心的獨特解決方案，推動了早期疾病檢測的發展。相達擁有優秀的管理團隊、清晰的發展策略、行業領先的技術實力，以及兼具社會價值與商業潛力的創新解決方案，與我們的投資戰略高度契合」。

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