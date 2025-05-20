港零售「危危乎」

王維基在會上形容香港零售「好難做」兼「危危乎」，但「本身作為大股東對（公司）業務非常之有信心，香港業務係難做」，還「記得以前老師教入到試場，幾難嘅題目繼續考落去，因為人人都係咁諗，千祈唔好見到試題難就行返出嚟，同學仔都係對住一條咁難嘅問題，所以我哋仍然會好努力咁繼續去做。」

續投資「街市即日餸」

對於市場關注新業務燒錢，王維基亦重申「HKTVmall係賺錢嘅」，能「自給自足、以戰養戰」，亦不需要任何資源分配，但公司正發掘香港零售分層中有發展空間的業務，包括公司將繼續投資9000萬元的「街市即日餸」，雖然利潤率較低，但濕貨街市每年市場達數百億元，比香港兩大超市更大，將是重點發展的業務。而早前新推的HKTVplus會員計劃，王維基表示計劃並無蝕錢，暫時反應良好，只係「消費者慳錢我就賺少咗」。

暫無意再縮減門店

他指，香港HKTVmall門店已由以往100多間，縮至近期的60-70間，暫無意再縮減，會致力維持此水平。

內地網購電商大舉攻港，早前HKTVmall開始在內地招商，問到競爭加劇的影響及平台加入大量內地商家「驚唔驚變咗淘寶」，王維基笑言，「淘寶？係就好啦，無咩所謂，做到咁大」。

內地招商屬起步階段

他又強調，香港零售疲弱、北上消費已是老生常談，現時「競爭激烈、壓力嚴峻，前景謹慎」，首四月公司GMV按年跌1.7%，市場的跌幅相信更大。現時中港融合緊密，已有好多貨品由內地供應，消費者亦趨向揀「平靚正」產品，如果平台能夠提供內地商品予消費者是好消息，令平台更具競爭力。但內地招商仍在起步階段。

不會重新涉足外賣市場

至於HKTVmall會否重新涉足本港外賣市場，他明確表示「唔會做外賣市場，因為外賣市場係非常難做」，「就我認知，係香港從來都冇一間外賣嘅營運商係賺錢嘅，我亦睇唔到外賣業務對消費者嘅價值，香港好方便，自己行落去攞外賣就得，我都比較衛生，通常都會自己去攞」。

王維基：好大機會開無人商店

談及公司在財報表示今年將在港開始「無人商店」，王維基指「都好大機會（開店）」，但「坦白講目的唔係做生意，最主要係無人商店仍處於技術上的研究階段，所以唔會話開咗就要做幾多錢生意、賺好多錢，因為呢項係仍然需要投資好多資源、時間落去開發的業務，唔會係短時期，唔會係今年、明年甚至係2027年有好重大嘅財務貢獻，只會係繼續投資更多人力物力資源嘅項目」。

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