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恒指半日升301點 科指升1.3% 寧德升16.9%

美股回升，亞股跟隨，今早內地降LPR，內銀亦下調存息，亦利內銀表現，加上雷軍稱小米（1810）3nm晶片已大規模量產，推動小米升逾3%，連同阿里（9988）、友邦（1299）、比亞迪（1211）推動大市升逾百點，港股創3日高，北水續流入。寧德時代（3750）上市，升16.9%。本地地產股個別發展，新地（0016）升1.17%。

恒指今早高開65點，高位升329點，低位升24點，高低波幅305點。上升股份比例為32.54%，下跌為22.72%，無升跌為44.73%。

恒指半日升301點或1.29%，報23634點，大市成交金額1211億元；國指升110點或1.3%，報8570點。恒生科技指數收報5324點，升1.32%。

藍籌股成交金額456.8億元，佔大市成交37.72%；科指成份股成交金額282.78億元，佔大市成交23.35%；國指成份股成交金額386.42億元，佔大市成交31.9%。

24隻雙櫃台股，總成交0.68億元人民幣，相當於約0.74億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.55%，至133.92億元，佔大市成交11.05%。牛熊證成交金額75.4億元，增加2.13%；窩輪成交金額58.51億元，減少30.96%。

藍籌68隻升，12隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升9.36%，收報25.7元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌4.26%，收報4.94元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，5隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）創52周高，見41元，收報40.95元，升4.07%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.94元，跌4.26%。

恒指續高於10天線(23239.91點)。科指升穿10天線(5286.64點)，上試50天線(5351.16點)。

北水南下合計淨流入43.76億元，較上日減少48.27%，連續第3日流入，累計流入139.3億元，對上一次連續3日淨流入是4月15日。北水本月累計流入114.19億元，按月減少93.15%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）513.63億元，較上日減39.21%，佔香港市場成交額由上日的22.87%減至21.2%。

個股表現

相達生物科技完成3400萬美元A輪融資 惠理（0806）領投。收報1.44元，無升跌。

1個月HIBOR跌穿1厘。

本地地產股

新鴻基地產（0016）收報81.85元，升1.17%。

長實集團（1113）收報32.9元，升0.46%。

恒地（0012）收報24.25元，無升跌。

信和置業（0083）收報8.17元，跌0.37%。

華置（0127）收報1.41元，跌0.7%。

嘉華國際（0173）收報1.8元，跌0.55%。

據報部分外資銀行拒參與公司再融資，新世界（0017）收報4.54元，升0.89%。

傳零跑汽車（9863）創辦人離世 朱江明闢謠。收報64.2元，升3.22%。

雷軍：小米（1810）3nm晶片已大規模量產。收報54.4元，升3.92%。

攜程（9961）首季賺43億人幣與去年持平 毛利遜預期。收報506.5元，跌2.03%。

奇富科技（3660）首季多賺54%。收報178元，無升跌。

三生製藥（1530）與輝瑞簽協議 將收逾60億美元 輝瑞認購1億美元新股。創52周高，見22元，收報19.68元，升35.72%。

多間內銀再次下調存款利率。

內銀股

建行（0939）收報6.9元，升0.73%。

農行（1288）收報5.01元，升0.4%。

工行（1398）收報5.57元，升0.36%。

郵儲行（1658）收報5.01元，升0.4%。

交行（3328）收報7.05元，升0.28%。

招行（3968）收報48.7元，升0.21%。

中行（3988）收報4.67元，升0.65%。

寧德時代（3750）上市，定價263元。創上市新高，見311.4元，收報307.6元，升16.96%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報87.45元，升1.16%。

嗶哩嗶哩（9626）收報141.1元，跌1.33%。

萬國數據－ＳＷ（9698）收報25.85元，跌2.08%。

華住集團－Ｓ（1179）收報28.95元，跌0.17%。

高鑫零售（6808）收報1.92元，升1.05%。

塗鴉智能－Ｗ（2391）收報22.45元，升2.51%。

微博－ＳＷ（9898）收報66.65元，跌0.97%。

中通快遞（2057）收報146.1元，跌2.27%。

美聯（1200）因業務強於預期，上調與同系鋑聯集團的互薦協議為銀碼上限。收報1.07元，升4.9%。

順豐控股（6936）4月收入按年增12%，惟單票收入降14%。收報39.5元，升3%。

煤氣（0003）全資附屬公司名氣通與螞蟻數字科技簽署合作備忘錄。收報7.01元，跌0.28%。

零跑（9863）首季虧損收窄至1.3億元人幣，毛利率創新高。收報64.2元，升3.22%。

阿里健康（0241）全年多賺62%，不派末期息。收報4.94元，跌4.26%。

健倍苗苗（2161）料全年盈利增五成。創52周高，見2.37元，收報2.37元，升13.94%。

平保增持農行（1288）。收報5.01元，升0.4%。

港交所（0388）委任許亮華為財務總監，接替劉碧茵。收報377.4元，跌0.42%。

破頂股表現

破頂股包括，阜豐集團（0546）創上市新高，見7.03元，收報6.99元，升2.49%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見445元，收報444.8元，升2.54%；康臣葯業（1681）創上市新高，見9.95元，收報9.79元，升1.24%；上美股份（2145）創上市新高，見76元，收報74.35元，升7.75%；巨子生物（2367）創上市新高，見86.5元，收報86.15元，升3.42%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見212.2元，收報209.6元，升1.26%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見81.4元，收報81.35元，升2.01%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見410.2元，收報410.2元，升2.4%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見31.2元，收報31.15元，升1.96%；布魯可（0325）創上市新高，見161.6元，收報158.6元，升2.72%；寧德時代（3750）創上市新高，見311.4元，收報307.6元，升16.96%；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.285元，收報5.285元，升0.57%；布魯可（0325）創上市新高，見161.6元，收報158.6元，升2.72%；廸生創建（0113）創52周高，見6.89元，收報6.87元，升0.44%；H&H國際（1112）創52周高，見14.14元，收報13.38元，升14.75%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見4.53元，收報4.51元，升2.73%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見445元，收報444.8元，升2.54%；京東健康（6618）創52周高，見41元，收報40.95元，升4.07%；中銀香港（2388）創52周高，見33.9元，收報33.85元，升1.96%；中移動（0941）創52周高，見88.25元，收報88.25元，升1.91%；中生製藥（1177）創52周高，見4.28元，收報4.25元，升4.68%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，從玉智農（0875）低見0.38元，收報0.39元，跌3.7%；工蓋有限公司（1421）低見0.134元，收報0.149元，升7.97%；富臨集團控股（1443）低見0.069元，收報0.069元，跌6.76%；中國金屬利用（1636）低見0.246元，收報0.265元，升6%；小黃鴨德盈（2250）低見0.89元，收報0.92元，無升跌；遠洋集團（3377）低見0.104元，收報0.107元，跌2.73%；華泰瑞銀（8006）低見0.091元，收報0.091元，跌18.02%；古兜控股（8308）低見0.083元，收報0.083元，跌10.75%；找鋼集團（6676）低見3.46元，收報3.55元，跌0.84%；ＦＩ二華夏納一百（7522）低見0.684元，收報0.687元，跌1.86%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.9元，收報1.05元，無升跌；卓能（集團）（0131）低見1.4元，收報1.46元，升2.1%；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.48元，跌5.88%；CNT GROUP（0701）低見0.211元，收報0.22元，無升跌；港灣數字（0913）低見0.16元，收報0.16元，跌5.88%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%；中國旭陽集團（1907）低見2.34元，收報2.36元，跌1.26%；石四藥集團（2005）低見2.86元，收報2.9元，跌1.69%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；基石科技控股（8391）低見0.37元，收報0.39元，跌2.5%。

異動股

上升異動股，包括，松景科技（1079）創52周高，見0.099元，收報0.083元，升53.7%；首控集團（1269）收報0.06元，升42.86%；三生製藥（1530）創52周高，見22元，收報19.68元，升35.72%；中華國際（1064）收報0.045元，升28.57%；匯森股份（2127）收報0.027元，升22.73%；英皇鐘錶珠寶（0887）創52周高，見0.305元，收報0.305元，升22%；巨匠建設（1459）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升21.95%；百利達集團控股（8179）收報0.023元，升21.05%；豐展控股（1826）收報0.063元，升18.87%；巨星醫療控股（2393）收報0.095元，升18.75%。

下跌異動股，包括，交大慧谷（8205）收報0.305元，跌20.78%；中加國信（0899）收報0.107元，跌19.55%；長城微光（8286）收報0.08元，跌18.37%；華泰瑞銀（8006）創上市新低，見0.091元，收報0.091元，跌18.02%；MINDTELL TECH（8611）收報0.8元，跌15.79%；瑞港建設（6816）收報0.107元，跌15.75%；港亞控股（1723）收報3.3元，跌15.17%；中國唐商（0674）收報0.104元，跌14.75%；YGM TRADING（0375）收報0.72元，跌14.29%；量子思維（8050）收報0.116元，跌13.43%；易和國際控股（8659）收報0.21元，跌13.22%。

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