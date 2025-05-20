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家辦投資者：香港網購仍有潛力 去年至今多次增持港科探索

在香港科技探索（1137）的股東會上，有經營家族辦公室的投資者Peter Sjovall表示，自1998年已投資公司（時稱城市電訊），認為公司由引入長途電話回撥服務、引入香港長途電話IDD市場，到投資網購，都是有增長潛力的業務。

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即使本港消費疲軟，Sjovall認為，外國網購佔零售銷售額比率超過20%，香港網購僅佔零售銷售額約7%，而且網購有價格及方便的優勢，而且是一個持續發展的趨勢，香港網購比例仍非常低及滯後，有很大潛力。

問到香港科探發展非網購、零售業務，如「血. 液再生」及「人類器官保存」等業務，他指對這些認知不多，但認為若香港網購能在十年後發展到與外國睇齊，佔零售銷售額達20%，公司網購業務足夠大，便已有足夠潛力，不影響其投資。Sjovall又透露自己與市場看法不一樣，股價亦非常便宜，所以自去年及今年早段已多次增持香港科技探索。

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