相關報道：王維基：港零售好難做兼「危危乎」 惟無意私有化、轉讓或引入新股東

即使本港消費疲軟，Sjovall認為，外國網購佔零售銷售額比率超過20%，香港網購僅佔零售銷售額約7%，而且網購有價格及方便的優勢，而且是一個持續發展的趨勢，香港網購比例仍非常低及滯後，有很大潛力。

問到香港科探發展非網購、零售業務，如「血. 液再生」及「人類器官保存」等業務，他指對這些認知不多，但認為若香港網購能在十年後發展到與外國睇齊，佔零售銷售額達20%，公司網購業務足夠大，便已有足夠潛力，不影響其投資。Sjovall又透露自己與市場看法不一樣，股價亦非常便宜，所以自去年及今年早段已多次增持香港科技探索。

其他報道

恒指半日升301點 科指升1.3% 寧德升16.9%

相達生物科技完成3400萬美元A輪融資 惠理領投

寧德時代今上市 陳翊庭：今年以來暫接獲近100宗新上市申請

新世界窄幅上落 據報部分外資銀行拒參與公司再融資

1個月HIBOR跌穿1厘 港元貶值見近一年最弱 港美拆息差續創紀錄

弘毅投資、麗新、遠東家族據報尋求融資 於大埔擴建高球場

傳零跑汽車創辦人離世 朱江明闢謠

雷軍：小米3nm晶片已大規模量產

攜程首季賺43億人幣與去年持平 毛利遜預期

奇富科技首季多賺54%

通用汽車重組輸華業務 停止從美國出口汽車至中國

三生製藥與輝瑞簽協議 將收逾60億美元 輝瑞認購1億美元新股

滬深三大指數高開 人行開展3570億人幣逆回購 1年期及5年期LPR下調10基點

恒指高開65點 科指升0.22% 寧德時代上市升12%

人行下調LPR 1年期降至3.00% 5年期降3.50%

多間內銀再次下調存款利率

港股ADR升100點 夜期高水45點 寧德時代上市 百度、嗶哩嗶哩、中通快遞等業績

美股見逾兩個月高 道指升137點

北水增持建行 減持商湯