moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

周大福人壽贊助PSG巴黎聖日耳門香港學院 辦青少年粵港澳大灣區錦標賽

巴黎聖日耳門香港學院（PSG Hong Kong Academy）宣布，再度舉辦「青少年粵港澳大灣區錦標賽（香港）」，並獲周大福人壽冠名贊助，將於2025年6月28日至29日舉行。

主辦單位預計，是次賽事將吸引來自粵港澳大灣區接近30支青年足球隊伍、超過1,000名U9至U15青少年球員及其親友匯聚香港，角逐四大組別冠軍殊榮。 

巴黎聖日耳門香港及澳門區行政總裁Yannick Ngassa表示，該校深信足球不僅是競技運動，更是培養青少年領導力、紀律與國際視野的重要載體。去年賽事反應熱烈，今年學院延續這份大灣區體育協同效應，讓年輕球員在頂級平台上挑戰自我，同時向社會展示粵港澳足球青年訓練系統的蓬勃發展。

周大福人壽首席策略總監歐陽明欣表示，周大福人壽一直重視客戶及其摯愛的身心健康，開創保險新價值。通過贊助此次賽事，公司希望將「周大福人壽‧生活圈」會員計劃的多元體驗延伸至社區，讓更多家庭感受足球運動的魅力。隨著周大福人壽與巴黎聖日耳門香港學院再次展開合作，公司將繼續為推動運動發展作出積極貢獻並覆蓋至大灣區校園，以支持大灣區青年足球訓練系統與國際接軌。

其他報道

騰訊混元發布遊戲視覺生成平台

寧德時代半日收升17%成交逾57億元 每手帳賺4460元

【有片：埋身擊】倘恒科指重上50天線 後市將穩定向上發展

半日沽空金額增24% 恒生中國企業增129% 街貨逾一周高

螞蟻集團國際業務去年收入據報近30億美元 為分拆鋪路

恒指半日升301點 科指升1.3% 寧德升16.9%

王維基：港零售好難做兼「危危乎」 惟無意私有化、轉讓或引入新股東

相達生物科技完成3400萬美元A輪融資 惠理領投

寧德時代今上市 陳翊庭：今年以來暫接獲近100宗新上市申請

新世界窄幅上落 據報部分外資銀行拒參與公司再融資

1個月HIBOR跌穿1厘 港元貶值見近一年最弱 港美拆息差續創紀錄

弘毅投資、麗新、遠東家族據報尋求融資 於大埔擴建高球場

傳零跑汽車創辦人離世 朱江明闢謠

雷軍：小米3nm晶片已大規模量產

攜程首季賺43億人幣與去年持平 毛利遜預期

奇富科技首季多賺54%

通用汽車重組輸華業務 停止從美國出口汽車至中國

三生製藥與輝瑞簽協議 將收逾60億美元 輝瑞認購1億美元新股

滬深三大指數高開 人行開展3570億人幣逆回購 1年期及5年期LPR下調10基點

恒指高開65點 科指升0.22% 寧德時代上市升12%

人行下調LPR 1年期降至3.00% 5年期降3.50%

多間內銀再次下調存款利率