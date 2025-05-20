巴黎聖日耳門香港學院（PSG Hong Kong Academy）宣布，再度舉辦「青少年粵港澳大灣區錦標賽（香港）」，並獲周大福人壽冠名贊助，將於2025年6月28日至29日舉行。
主辦單位預計，是次賽事將吸引來自粵港澳大灣區接近30支青年足球隊伍、超過1,000名U9至U15青少年球員及其親友匯聚香港，角逐四大組別冠軍殊榮。
巴黎聖日耳門香港及澳門區行政總裁Yannick Ngassa表示，該校深信足球不僅是競技運動，更是培養青少年領導力、紀律與國際視野的重要載體。去年賽事反應熱烈，今年學院延續這份大灣區體育協同效應，讓年輕球員在頂級平台上挑戰自我，同時向社會展示粵港澳足球青年訓練系統的蓬勃發展。
周大福人壽首席策略總監歐陽明欣表示，周大福人壽一直重視客戶及其摯愛的身心健康，開創保險新價值。通過贊助此次賽事，公司希望將「周大福人壽‧生活圈」會員計劃的多元體驗延伸至社區，讓更多家庭感受足球運動的魅力。隨著周大福人壽與巴黎聖日耳門香港學院再次展開合作，公司將繼續為推動運動發展作出積極貢獻並覆蓋至大灣區校園，以支持大灣區青年足球訓練系統與國際接軌。
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