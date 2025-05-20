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HashKey伙阿里雲部署AI基建 數據運營成本減半

HashKey Group宣布，與阿里巴巴（9988）旗下阿里雲達成合作，共同加速Web3創新並推動業務增長。HashKey指，憑藉阿里雲的基礎設施，集團可將數據運營成本降低超過50%。阿里雲的數據服務也令HashKey能夠更深入洞察市場、優化業務運營並提升用戶體驗，進一步鞏固其市場領導地位，並促進可持續創新。

HashKey稱，基於阿里雲的人工智能平台PAI（Platform for AI），公司在三個月內部署了AI開發平台，大幅提升了系統的穩定性與效率。此外，透過分析交易洞察，集團構建了實時智能風控模型，顯著提高資金安全性。升級後的平台還能更準確預測市場趨勢並偵測潛在風險，助HashKey保持競爭優勢。

該公司同時表示，平台確保與第三方產品的高度兼容性，保障HashKey全球Web3生態的穩定性。此外，全面的數據倉庫解決方案更成為標準化架構模板，簡化未來的業務擴展流程。

此外，HashKey指，公司透過PAI推出AI驅動的聊天機械人，整合集團內部知識庫，提升員工協作效率及生產力。此外， HashKey的核心業務——香港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange現已採用阿里雲的綜合數據解決方案，實現實時數據處理、轉換及複雜分析。

展望未來，HashKey將利用阿里雲的基礎設施與中間件，結合其實際應用的專業知識，探索行業特定的Web3解決方案。雙方還將透過聯合培訓計劃、開發者比賽等舉措，在人才培育方面展開合作，吸引合作伙伴，推動產業創新，共建充滿活力且可持續發展的Web3生態圈。

對此次合作，HashKey首席技術官郭文斌認為，阿里雲強大的雲端基礎設施及先進的大數據解決方案，強化了公司的基礎架構、提升了安全性，也優化了整體性能，讓公司能高效擴展業務，同時亦保持成本效益。

另一邊廂，阿里雲智能香港總經理王冉則稱，Web3行業需要大量的計算、存儲及網絡資源，這對基礎設施的性能、擴展性及合規性提出了極高要求，而這正是阿里雲的優勢所在。他續指，留意到香港近年來不斷強化其作為全球Web3創新樞紐的地位，阿里雲期待以專業技術繼續支持這一趨勢。

 

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