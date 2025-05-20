內地屢傳取消商品房預售制度，近日再傳全面推行現房銷售，不過住建部主管媒體《中國房地產報》指，形容傳言是「小作文」，現時全面推行現房銷售時機並不成熟。銀河國際證券報告指出，現時已有少數城市推行現房銷售，取消預售的主要目的是避免住宅項目「爛尾」問題。但取消預售制度亦會產生其他問題，包括難以獲得融資的民企內房將是輸家，因為他們不願意購入新地，市佔率將進一步下降，相反國企將成潛在贏家，並取得更多市佔率，因國企仍獲得銀行及金融機構的強力支持。
同時，取消預售將對開發商的現金流管理要求更高，因為開發商只能在項目完工後的12-18個月內從銷售中產生現金流，而目前在預售機制下則為 6-9個月；亦可能令開發商在買地上更保守，因為項目回報要求會更高；而房地產市場的新開工及房地產投資可能下跌，賣地可能在未來數年下降。另外，如果建議的政策全面實施，中國房地產市場整體上可能會從目前的水平進一步萎縮。
儘管政策支持力度強勁，但鑒於許多民企仍在處於重組階段，故該行對行業看法「中性」。股份推薦方面，該行偏好華潤置地（1109）及中海外（0688）兩大國企，半國企的內房中偏好綠城中國（3900）及民企則偏好龍湖（0960）。
其他報道
周大福人壽贊助PSG巴黎聖日耳門香港學院 辦青少年粵港澳大灣區錦標賽
王維基：港零售好難做兼「危危乎」 惟無意私有化、轉讓或引入新股東