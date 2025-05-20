內地屢傳取消商品房預售制度，近日再傳全面推行現房銷售，不過住建部主管媒體《中國房地產報》指，形容傳言是「小作文」，現時全面推行現房銷售時機並不成熟。銀河國際證券報告指出，現時已有少數城市推行現房銷售，取消預售的主要目的是避免住宅項目「爛尾」問題。但取消預售制度亦會產生其他問題，包括難以獲得融資的民企內房將是輸家，因為他們不願意購入新地，市佔率將進一步下降，相反國企將成潛在贏家，並取得更多市佔率，因國企仍獲得銀行及金融機構的強力支持。