主要虛擬貨幣方面，5月初以來比特幣漸企穩10萬美元大關，現暫報10.55萬美元，跌0.1%，過去一個月則累升23%。以太幣微升0.01%至2529.05美元，過去一個月累升57%。

GENIUS Act內容顯示，其核心目標是透過明確的監管措施，為穩定幣市場提供合法性和安全性，同時強調美元在數位金融中的主導地位。儲備要求方面，該法案要求穩定幣發行人必須持有100%的高流動性資產作為儲備，包括美元和短期美國國債，並需每月公開儲備詳情。

此外，市值超過100億美元的大型發行者需接受聯邦儲備系統或貨幣監理署（OCC）的直接監管，小型發行者則可由各州監管。

在透明度與合規方面，當局也禁止誤導性營銷，並要求發行者遵守反洗錢（AML）和KYC規定，而市值逾500億美元的發行者需進行年度審計。

不過，GENIUS Act的通過過程一波三折，因美國總統特朗普及其家族涉入多項加密貨幣投資，遭質疑構成重大利益衝突，而民主黨議員提出要在法案中增加對總統等高官投資加密貨幣的相關約束，惟遭共和黨反對，最終美國參議院本月9日以48票贊成、49票反對否決了GENIUS Act。最終兩黨仍就法案達成共識，法案於參議院通過後，仍需送往眾議院批准。

另一邊廂，摩通行政總裁戴蒙於周一（19日）舉行的年度投資者日上宣布，將允許客戶購買比特幣，但只會將其列入客戶的帳目報表內，並不會提供管相關理服務。

另外，據消息人士透露，摩根大通正考慮向客戶提供比特幣ETF的投資渠道。截止目前，該公司主要將其加密貨幣服務限制於期貨產品上，而非直接持有現貨。

市場人士分析，摩根大通此舉是在加密貨幣領域邁出的值得注意一步，同時也是比特幣進入主流投資的最新跡象。

戴蒙昔日曾稱比特幣毫無價值，並可能被用於犯罪、洗錢或避稅等非法用途，是次投資者日上，他也堅稱對比特幣的看法並無改變，再次強調比特幣被濫用於洗錢、所有權缺乏明確性等問題。

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