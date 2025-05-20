大市成交金額2057億元，較上日增加11%，是5月14日後最多，新股寧成交82.8億元，為股票中成交第四高，而其權證亦5隻打入十大，當中兩隻逾2億元，3隻逾1.8億元。

北水連續第3日流入，對上一次連續3日淨流入是4月15日。北水本月累計流入增至133億元。北水交易成交額升9%，佔香港市場成交額則降至22.4%。

恒指今早高開65點，高位升376點，低位升24點，高低波幅352點。上升股份比例為38.24%，下跌為27.7%，無升跌為34.05%。

恒指收市升348點或1.49%，報23681點，大市成交金額2057億元，較上日增加11.39%，是5月14日2228.41億元成交後最多；國指升128點或1.52%，報8589點。恒生科技指數收報5315點，升1.15%。

藍籌股成交金額874.34億元，佔大市成交42.5%；科指成份股成交金額521.54億元，佔大市成交25.35%；國指成份股成交金額739.92億元，佔大市成交35.97%。

24隻雙櫃台股，總成交1.03億元人民幣，相當於約1.12億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.94%，至152.32億元，佔大市成交7.4%。牛熊證成交金額86.23億元，增加16.8%；窩輪成交金額66.08億元，減少22.02%。

藍籌68隻升，11隻下跌，4隻無升跌。石藥（1093）升6.06%，收報6.3元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌5.23%，收報4.89元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報54.8元，升4.68%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.89元，跌5.23%。

恒指續高於10天線(23244.63點)。科指升穿10天線(5285.78點)，上試50天線(5350.99點)。

北水南下合計淨流入63.32億元，較上日減少25.15%，連續第3日流入，累計流入158.86億元，對上一次連續3日淨流入是4月15日。北水本月累計流入133.75億元，按月減少91.98%，金額是2023年12月後新低，連續第23個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）922.05億元，較上日增9.12%，佔香港市場成交額由上日的22.87%減至22.4%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.61%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見23709.04點，是5月15日23710.82點後最高。收市報23681.48點，是3月24日後收市新高，當日報23905.56點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月12日。

科指曾升最多1.56%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為2.41%。高見5337.21點，是5月15日5398.95點後最高。收市報5315.56點，是5月14日後收市新高，當日報5381.78點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是3月6日。

國指曾升最多1.71%，是5月14日後最大升幅，當日升幅為2.47%。高見8604.89點，是5月15日8614.25點後最高。今日收市報8589.08點，是5月14日後收市新高，當日報8593.07點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月6日。

午後消息股表現

美團（3690）據報將推出AI編程工具「NoCode」。收報136.4元，升1.49%。

銀河國際：取消預售制度 國企將成潛在贏家。華潤置地（1109）收報24.95元，無升跌。

中海外（0688）收報13.36元，升0.91%。

綠城中國（3900）收報9.52元，跌1.24%。

龍湖（0960）收報10.1元，無升跌。

騰訊（0700）混元發布遊戲視覺生成平台。收報517元，升0.58%。

螞蟻集團國際業務去年收入據報近30億美元 為分拆鋪路。阿里（9988）收報121.7元，升2.1%。

王維基：港零售好難做兼「危危乎」 惟無意私有化、轉讓或引入新股東。香港科技探索（1137）收報2.1元，跌0.94%。

今早及隔晚消息股表現

相達生物科技完成3400萬美元A輪融資 惠理（0806）領投。收報1.45元，升0.69%。

1個月HIBOR跌穿1厘。

本地地產股

新鴻基地產（0016）收報82元，升1.36%。

長實集團（1113）收報32.9元，升0.46%。

恒地（0012）收報24.3元，升0.21%。

信和置業（0083）收報8.12元，跌0.98%。

華置（0127）收報1.41元，跌0.7%。

嘉華國際（0173）收報1.82元，升0.55%。

據報部分外資銀行拒參與公司再融資，新世界（0017）收報4.56元，升1.33%。

傳零跑汽車（9863）創辦人離世 朱江明闢謠。收報62.2元，無升跌。

雷軍：小米（1810）3nm晶片已大規模量產。收報54.8元，升4.68%。

攜程（9961）首季賺43億人幣與去年持平 毛利遜預期。收報505.5元，跌2.22%。

奇富科技（3660）首季多賺54%。收報178.1元，升0.06%。

三生製藥（1530）與輝瑞簽協議 將收逾60億美元 輝瑞認購1億美元新股。創52周高，見22元，收報19.18元，升32.28%。

多間內銀再次下調存款利率。

內銀股

建行（0939）收報6.93元，升1.17%。

農行（1288）收報5.02元，升0.6%。

工行（1398）收報5.62元，升1.26%。

郵儲行（1658）收報5.04元，升1%。

交行（3328）收報7.09元，升0.85%。

招行（3968）收報48.75元，升0.31%。

中行（3988）收報4.68元，升0.86%。

寧德時代（3750）上市，定價263元。創上市新高，見311.4元，收報306.2元，升16.43%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報87.8元，升1.56%。

嗶哩嗶哩（9626）收報140.2元，跌1.96%。

萬國數據－ＳＷ（9698）收報25.45元，跌3.6%。

華住集團－Ｓ（1179）收報28.7元，跌1.03%。

高鑫零售（6808）收報1.94元，升2.11%。

塗鴉智能－Ｗ（2391）收報22.4元，升2.28%。

微博－ＳＷ（9898）收報67.1元，跌0.3%。

中通快遞（2057）收報144.4元，跌3.41%。

美聯（1200）因業務強於預期，上調與同系鋑聯集團的互薦協議為銀碼上限。收報1.05元，升2.94%。

順豐控股（6936）4月收入按年增12%，惟單票收入降14%。收報40.1元，升4.56%。

煤氣（0003）全資附屬公司名氣通與螞蟻數字科技簽署合作備忘錄。收報7.03元，無升跌。

零跑（9863）首季虧損收窄至1.3億元人幣，毛利率創新高。收報62.2元，無升跌。

阿里健康（0241）全年多賺62%，不派末期息。收報4.89元，跌5.23%。

健倍苗苗（2161）料全年盈利增五成。創52周高，見2.37元，收報2.36元，升13.46%。

平保增持農行（1288）。收報5.02元，升0.6%。

港交所（0388）委任許亮華為財務總監，接替劉碧茵。收報379.2元，升0.05%。

破頂股表現

破頂股包括，蜜雪集團（2097）創上市新高，見539元，收報538.5元，升4.46%；阜豐集團（0546）創上市新高，見7.03元，收報6.87元，升0.73%；安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見12.04元，收報11.94元，升1.53%；康臣葯業（1681）創上市新高，見9.95元，收報9.72元，升0.52%；上美股份（2145）創上市新高，見76元，收報71.85元，升4.13%；巨子生物（2367）創上市新高，見87.1元，收報84.85元，升1.86%；泡泡瑪特（9992）創上市新高，見212.2元，收報208.2元，升0.58%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見81.4元，收報81.25元，升1.88%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見413.2元，收報410元，升2.35%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見31.2元，收報30.9元，升1.15%；布魯可（0325）創上市新高，見161.6元，收報160元，升3.63%；寧德時代（3750）創上市新高，見311.4元，收報306.2元，升16.43%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見923.45元，收報923.45元，升0.16%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1080.75元，收報1079元，升0.25%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1097.6元，收報1097.6元，升0.03%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見14.23元，收報14.22元，升0.99%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8584.25元，收報8584.25元，升0.03%；恒生日本東證一百（3410）創上市新高，見5.295元，收報5.295元，升0.76%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1184.4元，收報1184.4元，升0.02%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1098.7元，收報1098.7元，升0.06%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1058.85元，收報1058.85元，升0%；布魯可（0325）創上市新高，見161.6元，收報160元，升3.63%；蜜雪冰城（2097）創上市新高，見539元，收報538.5元，升4.46%；京東健康（6618）創52周高，見41.35元，收報40.45元，升2.8%；廸生創建（0113）創52周高，見6.89元，收報6.87元，升0.44%；H&H國際（1112）創52周高，見14.14元，收報13.72元，升17.67%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見448.6元，收報444.6元，升2.49%；京東健康（6618）創52周高，見41.35元，收報40.45元，升2.8%；中銀香港（2388）創52周高，見33.9元，收報33.45元，升0.75%；匯控（0005）創52周高，見92.8元，收報92.8元，升1.42%；中移動（0941）創52周高，見88.25元，收報88.1元，升1.73%；中生製藥（1177）創52周高，見4.28元，收報4.18元，升2.96%。

破底股方面

16隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國天弓控股（0428）低見0.169元，收報0.178元，跌1.11%；從玉智農（0875）低見0.38元，收報0.4元，跌1.23%；工蓋有限公司（1421）低見0.134元，收報0.148元，升7.25%；富臨集團控股（1443）低見0.069元，收報0.07元，跌5.41%；辰林教育（1593）低見1.32元，收報1.33元，無升跌；中國金屬利用（1636）低見0.246元，收報0.265元，升6%；小黃鴨德盈（2250）低見0.89元，收報0.92元，無升跌；保發集團（3326）低見0.15元，收報0.153元，無升跌；遠洋集團（3377）低見0.104元，收報0.109元，跌0.91%；吉星新能源（3395）低見0.063元，收報0.065元，跌4.41%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見0.9元，收報0.99元，跌5.71%；中亞烯谷集團（0063）低見0.05元，收報0.053元，跌5.36%；渝太地產（0075）低見0.14元，收報0.14元，無升跌；卓能（集團）（0131）低見1.4元，收報1.43元，無升跌；蒙古能源（0276）低見0.48元，收報0.5元，跌1.96%；恆和集團（0513）低見0.146元，收報0.146元，無升跌；CNT GROUP（0701）低見0.211元，收報0.22元，無升跌；港灣數字（0913）低見0.16元，收報0.162元，跌4.71%；國際精密（0929）低見0.375元，收報0.45元，升4.65%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，跌9.09%。

異動股

上升異動股，包括，中華銀科技（0515）創52周高，見0.15元，收報0.144元，升58.24%；松景科技（1079）創52周高，見0.099元，收報0.08元，升48.15%；首控集團（1269）收報0.06元，升42.86%；百利達集團控股（8179）收報0.027元，升42.11%；世紀金花（0162）收報0.071元，升36.54%；三生製藥（1530）創52周高，見22元，收報19.18元，升32.28%；中華國際（1064）收報0.046元，升31.43%；阿里影業（1060）收報0.61元，升29.79%；傳遞娛樂（1326）收報0.053元，升29.27%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.128元，升26.73%。

下跌異動股，包括，中加國信（0899）收報0.093元，跌30.08%；交大慧谷（8205）收報0.295元，跌23.38%；麥迪森控股（8057）收報0.101元，跌19.2%；亞太金融投資（8193）收報0.195元，跌18.75%；HOME CONTROL（1747）收報0.65元，跌17.72%；長城微光（8286）收報0.081元，跌17.35%；華星控股（8237）收報0.19元，跌17.03%；中國科創產業投資（0339）收報0.102元，跌16.39%；MINDTELL TECH（8611）收報0.8元，跌15.79%；華泰瑞銀（8006）創上市新低，見0.091元，收報0.094元，跌15.32%；瑞港建設（6816）收報0.108元，跌14.96%。

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