惠譽國際評級（Fitch Ratings） 發表報告指出，若香港銀行同業拆息（HIBOR）持續走低，或可在一定程度上紓緩香港銀行的資產質素壓力。然而，若企業活動沒有全面復蘇，這將無法解決本地商業房地產（CRE）高空置率的問題。
該行對今年香港銀行業前景持「惡化」（Deteriorating）的評級，預期利率下降將壓縮淨息差（NIM），對銀行盈利構成壓力。該前景評級亦反映出本地CRE相關資產質素風險仍未解除，因空置率仍處於高位。
惠譽指出，一個月及三個月HIBOR已大幅回落，分別下跌2.88及1.92個百分點，至1.19%及2.15%（統計時間為4月29日至5月19日）。這主要受本地股市表現強勁帶動港元需求增加，促使金管局近期入市維持聯繫匯率制度。HIBOR與美國擔保隔夜融資利率（SOFR）之間的利差因此擴大至超過2個百分點。
該行認為，港美短期利率如此大的利差，在長期內難以持續，因香港實施聯繫匯率制度，而上一次出現是在2004年底。不過，若資金持續流入本港資本市場，HIBOR仍可能低於2024年平均水平及美國SOFR。較低的HIBOR可能進一步壓縮香港銀行的淨息差及淨利息收入，包括透過重新設定抵押貸款利率，直至貸款增長明顯回升。
儘管如此，對於本地借款人而言，利率下調總體上是有利的。然而，惠譽預計短期內CRE資產質量壓力仍將持續，因寫字樓及零售物業空置率需時改善。隨著利率下降，資產現金流錯配問題或可逐步紓解，尤其是在投資及租賃需求回升的情况下。至於住宅物業市場，該行認為除非HIBOR長時間維持在目前低位，否則住宅成交量及按揭貸款額不太可能出現顯著上升。
惠譽預期，雖然淨息差受壓，但這將部分由以下因素抵消，包括強勁的財富管理費用收入、長年期債券投資帶來的穩定收益，以及定期存款向活期及儲蓄存款遷移的趨勢，這些都有助支持該行所評級的大部分香港銀行的盈利能力評分。
另外，近期本地資本市場活動，包括IPO有所回升，也反映在銀行手續費收入的增長上。
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