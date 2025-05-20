余偉文指出，一些跟拆息掛鈎的利率，包括按揭利率，亦有所下調。視乎企業或個人在銀行存款和貸款的實際情况，息率下降的影響各異，但純粹從宏觀經濟角度看，較低的息率有利於目前香港的整體經濟環境。

不過，未來一段時間港匯和港息的走勢，仍存在較多的變數。以目前的供求情况而言，由於港元資金供應在總結餘大幅上升後變得甚為充裕，變數主要在於需求方面。一些比較確定、可預見的資金需求包括新股集資活動、5月至6月的股票派息高峰期、半年結等季節性因素；而比較不確定的因素，包括美聯儲貨幣政策和美息走向、股票投資市場氣氛、外圍金融市場及環球資金流向等。

他續稱，如果資金持續處於供過於求的情况，套息交易的市場力量會令港元匯率走弱，港元拆息將會回升，甚至可能會返回趨近美元息率的水平。至於這個過程需要多長、市場力量的速度和力度，存在很大的不確定性。

余偉文提到，目前的低利率環境未必持續，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮港元可能進一步回軟、港息可能回升等的各種可能性，並管理好相關風險。

其他報道

泰國政府擬與四博企會面 包括永利美高梅

惠譽：拆息下跌或無法完全緩解香港銀行資產質素壓力

一個月HIBOR下跌利樓市 高盛上調2026至2027樓價預測

恒指收市升348點 科指升1.1% 寧德升16% 大市成升穿2000億 寧德佔82億

卡塔爾航空全年盈利升28%至21.5億美元 創新高

美團據報將推出AI編程工具「NoCode」

美國穩定幣監管法案立法續推進 摩通擬允客戶購比特幣 比特幣企穩10萬美元關

銀河國際：取消預售制度 國企將成潛在贏家

滬深三大指數午後向上 滬指升0.38% 深證成指終止三連跌

恒生推信用卡活動可賺額外回贈兼抽機票

HashKey夥阿里雲部署AI基建 數據運營成本減半

周大福人壽贊助PSG巴黎聖日耳門香港學院 辦青少年粵港澳大灣區錦標賽

騰訊混元發布遊戲視覺生成平台