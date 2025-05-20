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港元拆息下降 余偉文：反映聯匯機制下正常市場行為和反應

金管局總裁余偉文於「匯思」發文表示，港元流動性在短期內變得非常充裕，銀行間短期拆息顯著拉低，如一個月拆息從4月平均約3.65%大幅下降至今天的0.96%，隔夜息率從4月平均約3.41%降至今天的0.03%。這種息率變化基本上反映了聯匯機制下的正常市場行為和反應。

余偉文指出，一些跟拆息掛鈎的利率，包括按揭利率，亦有所下調。視乎企業或個人在銀行存款和貸款的實際情况，息率下降的影響各異，但純粹從宏觀經濟角度看，較低的息率有利於目前香港的整體經濟環境。

不過，未來一段時間港匯和港息的走勢，仍存在較多的變數。以目前的供求情况而言，由於港元資金供應在總結餘大幅上升後變得甚為充裕，變數主要在於需求方面。一些比較確定、可預見的資金需求包括新股集資活動、5月至6月的股票派息高峰期、半年結等季節性因素；而比較不確定的因素，包括美聯儲貨幣政策和美息走向、股票投資市場氣氛、外圍金融市場及環球資金流向等。

他續稱，如果資金持續處於供過於求的情况，套息交易的市場力量會令港元匯率走弱，港元拆息將會回升，甚至可能會返回趨近美元息率的水平。至於這個過程需要多長、市場力量的速度和力度，存在很大的不確定性。

余偉文提到，目前的低利率環境未必持續，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮港元可能進一步回軟、港息可能回升等的各種可能性，並管理好相關風險。

 

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