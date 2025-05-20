2025年第一季度EBITDA為16億元（相當於2.22億美元），較2024年第一季度為13億元23.1%，而上一季度為9.74億元。

2025年第一季酒店營業額按年增加14.3%至225億元。不計入Steigenberger Hotels GmbH及其附屬公司的2025年第一季度的酒店營業額按年增加15.3%。於2025年第一季度，來自LegacyDH分部的酒店營業額增加2.9%。

2025年第一季收入按年增長2.2%至54億元（相當於7.44億美元），集團表示符合先前公布的收入指引，即較2024年第一季度增長0%至4%。

2025年第一季來自管理加盟及特許經營的收入按年增長21.1%至25億元（相當於3.44億美元），接近先前公布的管理加盟及特許經營的收入指引，即較2024年第一季度增長18%至22%的最高值。

2025年第一季來自LegacyHuazhu分部的收入為45億元，按年增長5.5%，略高於先前公佈的收入增長3%至7%的指引的中位數。2025年第一季度來自Legacy-DH分部的收入為9.18億元，按年下跌11.3%。

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