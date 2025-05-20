科大創業中心總監凌恒然教授表示，在過去15年，這項創業大賽已為逾9000家初創企業提供實踐平台，當中不乏如大疆等業界翹楚。在信和集團支持下，科大得以不斷擴展賽事規模，繼增設「可持續發展影響力獎」和「國際學生組別」後，今年再下一城，進一步引入人工智能元素，並加強對女性創業者的支持，為女性參加者提供度身訂造的一對一指導。。

信和集團已經連續第八年冠名贊助「百萬獎金創業大賽」，致力培育年輕創科、創業人才，今年比賽將繼續強調ESG（環境、社會及管治）理念，並聚焦支持具擴展性的可持續發展方案。得獎項目更將於北部都會區朗壹廣場的信和創意研發室及The Spark展出，讓公眾深入了解創新理念。

此外，今年亦續設「國際學生組」賽道，並將會帶領海外隊伍參觀本地創科設施，促進與本地隊伍的交流互動，讓參賽隊伍在港期間有更豐富的體驗。

一眾入圍隊伍將於9月17日於科大清水灣校園參與決賽，角逐白金、金和銀獎三個大獎。在香港區比賽勝出的隊伍將晉身總決賽，並於今年底與另外四個賽區（包括北京、佛山、廣州及深圳）的優勝隊伍同場競技，開拓發展機遇。

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