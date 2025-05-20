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騰訊雲伙文遠知行拓Robotaxi商業化運營

內媒《36氪》引述知情人士指，騰訊（0700）旗下騰訊雲與內地自動駕駛科技公司文遠知行簽署深化戰略合作協議，共推L4級自動駕駛Robotaxi的規模商業化運營，並探索未來在微信內的出行服務、騰訊地圖等應用中，接入文遠知行的Robotaxi服務。

據報協議內容中亦提及，騰訊還將為文遠知行在Robotaxi的技術研發、商業運營等環節提供雲端和地圖數據服務。此外面向全球化發展，雙方將共建面向海外市場的智能駕駛解決方案。

公開資料顯示，文遠知行成立於2017 年，總部位於廣州，是一家專注於自動駕駛技術研發與應用的企業，致力於開發L4級自動駕駛技術，並同時擁有中國、阿聯酋、新加坡、法國、美國五地自動駕駛牌照。去年該公司在美股納斯達克上市（美：WRD），號稱「全球通用自動駕駛第一股」，但上市至今股價已跌去48%。

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