據報協議內容中亦提及，騰訊還將為文遠知行在Robotaxi的技術研發、商業運營等環節提供雲端和地圖數據服務。此外面向全球化發展，雙方將共建面向海外市場的智能駕駛解決方案。

公開資料顯示，文遠知行成立於2017 年，總部位於廣州，是一家專注於自動駕駛技術研發與應用的企業，致力於開發L4級自動駕駛技術，並同時擁有中國、阿聯酋、新加坡、法國、美國五地自動駕駛牌照。去年該公司在美股納斯達克上市（美：WRD），號稱「全球通用自動駕駛第一股」，但上市至今股價已跌去48%。

其他報道

港元拆息下降 余偉文：反映聯匯機制下正常市場行為和反應

LME在港新增3個許可倉

內地4月青年失業率降至15.8% 連跌兩個月兼創4個月低

泰國政府擬與四博企會面 包括永利美高梅

惠譽：拆息下跌或無法完全緩解香港銀行資產質素壓力

一個月HIBOR下跌利樓市 高盛上調2026至2027樓價預測

恒指收市升348點 科指升1.1% 寧德升16% 大市成升穿2000億 寧德佔82億

卡塔爾航空全年盈利升28%至21.5億美元 創新高

美團據報將推出AI編程工具「NoCode」

美國穩定幣監管法案立法續推進 摩通擬允客戶購比特幣 比特幣企穩10萬美元關

銀河國際：取消預售制度 國企將成潛在贏家

滬深三大指數午後向上 滬指升0.38% 深證成指終止三連跌

恒生推信用卡活動可賺額外回贈兼抽機票

HashKey夥阿里雲部署AI基建 數據運營成本減半

周大福人壽贊助PSG巴黎聖日耳門香港學院 辦青少年粵港澳大灣區錦標賽

騰訊混元發布遊戲視覺生成平台

寧德時代半日收升17%成交逾57億元 每手帳賺4460元

【有片：埋身擊】倘恒科指重上50天線 後市將穩定向上發展

半日沽空金額增24% 恒生中國企業增129% 街貨逾一周高

螞蟻集團國際業務去年收入據報近30億美元 為分拆鋪路

恒指半日升301點 科指升1.3% 寧德升16.9%