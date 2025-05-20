內地自動駕駛汽車公司小馬智行（美：PONY）公布，今年首季虧損4298.8萬美元，去年同期蝕2059.8萬美元，Non-GAAP虧損2840萬美元，去年同期則蝕2570萬美元。該股盤前暫升6.6%，報18.03美元。
該公司稱，虧損擴大主要由於第七代Robotaxi量產的相關投資，以及赴美上市引致的股份獎勵，及為加強技術研發給予僱員的獎勵及補償。
期內，營收1397.9萬美元，升11.64%。毛利率16.6%，減4.4個百分點。
Robotaxi業務營收173萬美元，按年升2倍。小馬智行表示，相關收入增加主要受惠於收費收入及工程解決方案所帶來的收入，與此同時，公司在內地一城市提供的公眾收費服務快速增長，期間乘客車費收入按年增800%。此外Robotruck營收778萬美元，升4.19%。
創辦人兼首席執行官彭軍表示，今年是Robotaxi量產之年，隨着第七代Robotaxi的自動駕駛系統成本下降約70%，再加上生產提速，今年底車隊規模將擴大到1000輛。
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