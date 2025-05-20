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嗶哩嗶哩首季轉賺3.62億人幣 廣告及遊戲業務表現佳 美股盤前曾升5%

嗶哩嗶哩（9626）今年首季經調整轉賺3.62億元（人民幣，下同），去年同期虧損4.56億元，該公司指相關改善主要由高毛利的廣告及遊戲業務表現亮眼帶動。績後，美股嗶哩嗶哩（美：BILI）盤前曾升5%至18.85美元，折合港股147.54港元，較今日（20日）港股收市價高水近5%。

期內，營業總額70.03億元，按年升23.6%。其中增值服務營業額增11%至28.07億元、廣告營業額增20%至19.98億元、移動遊戲營業額增76%至17.31億元，不過IP衍生品及其他營業額跌4%至4.67億元。

有關遊戲業務收入升幅，公司指是受惠於獨家授權遊戲《三國：謀定天下》的強勁表現。

今年首季計，嗶哩嗶哩毛利率達36.3%，較去年同期的28.3%上升8個百分點。用戶數目方面，該公司日均活躍用戶（DAU）為1.067億，去年同期為1.024億。月均活躍用戶數3.68億，刷新歷史紀錄。

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，2025年用戶的平均年齡達26歲，相關用戶不僅保持高度參與，更展現出不斷增強的消費力。用戶的日均使用時長達108分鐘創新高，月均付費用戶數亦達3200萬，創下歷史新高。公司將乘勢而上，通過提供更高效、更優質的商業化解決方案持續釋放社區潛力。

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