期內，營業總額70.03億元，按年升23.6%。其中增值服務營業額增11%至28.07億元、廣告營業額增20%至19.98億元、移動遊戲營業額增76%至17.31億元，不過IP衍生品及其他營業額跌4%至4.67億元。

有關遊戲業務收入升幅，公司指是受惠於獨家授權遊戲《三國：謀定天下》的強勁表現。

今年首季計，嗶哩嗶哩毛利率達36.3%，較去年同期的28.3%上升8個百分點。用戶數目方面，該公司日均活躍用戶（DAU）為1.067億，去年同期為1.024億。月均活躍用戶數3.68億，刷新歷史紀錄。

嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，2025年用戶的平均年齡達26歲，相關用戶不僅保持高度參與，更展現出不斷增強的消費力。用戶的日均使用時長達108分鐘創新高，月均付費用戶數亦達3200萬，創下歷史新高。公司將乘勢而上，通過提供更高效、更優質的商業化解決方案持續釋放社區潛力。

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