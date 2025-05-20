貨運方面，4月載貨量按年升13.6%至13.34萬公噸，貨物運載率跌1.1個百分點至58.3%，可用貨物噸公里數升8.9%，收入貨物噸公里數升6.8%。

旗下香港快運4月載客量按年升47.4%至69.56萬人次，乘客運載率略升0.5個百分點至85.2%，可用座位公里數升43%，收入乘客公里數升42.8%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，在復活節4月18日的出行高峰期間，國泰航空和香港快運合共接載逾11.5萬名乘客，再一次創下疫後新高記錄。她稱4月當中，達拉斯及烏魯木齊兩條新航線深受歡迎。

至於貨運，她指4月的載貨量較3月下降10.4%，主因與3月向來屬季末貨運高峰，以及4月多地的假期有關。在貿易關稅實施前，使用「國泰優先運送」方案由亞太地區運往美國的貨運需求上升。此外，受惠於北亞半導體設備出口的強勁需求，以及由歐洲運往香港的臨時性貨運需求的帶動，「國泰—特殊貨物運送」方案的需求持續增長。

在5月上半月，儘管由香港及內地出口的貨量減少，東南亞等其他地區的替代貨運量仍保持平穩。集團將密切留意下半月的市場狀况。

快運方面，劉凱詩表示在長假期的帶動下，香港快運的載客量和航段數量於4月雙雙創下歷史新高，而在清明節和復活節期間，曼谷、首爾和富國島等受歡迎航

線均設有加班機，滿足出行需求。

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