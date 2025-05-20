他說，香港現在的資本市場，今年來說，如果計及今日上市的寧德時代，IPO新股集資額差不多是600億元。若加上其他融資渠道，總集資金額在今年首四個月便已超過1,700億元，比去年同期增長超過三倍。同一時間，銀行體系內，銀行總存款額繼去年升約7%，今年累計再增加了3.5%。所以你看到在方方面面，我們穩定的、可以預見的營商環境帶來很大優勢，令我們可以更加用好「一國兩制」下給予我們的這個優越條件。

他更指，香港是我們國家最國際化的城市，也是國際金融中心。以今日上巿的寧德時代（3750）為例，你看到他們的基石投資者是來自全球的，也包括中東的資金。下一步他們要做的就是不斷地開拓新市場，包括在東盟，同一時間深耕傳統市場。除了市場方面，另一方面便是產品，我們要持續地開拓新的產品，以及為市場增加一些新的、不同的元素。那就是為何他們正發展虛擬資產市場，同一時間也發展黃金商品市場，也在做發展有色金屬倉儲方面的工作。他們希望可以豐富整個金融生態圈，以及拓展金融的價值點，令香港作為一個國際金融中心的地位更鞏固。

現在美國關稅對中國有90日緩衝期，許正宇稱，一直以來，無論外圍環境的變化如何，他們一定是謹守崗位的。金融市場有一個全天候、聯動式、跨市場的監控，確保在看到有特殊情況時，他們能夠迎擊。而同一時間他們要持續深耕金融優勢，做好我們的基本功，那面對任何的外在環境，都能夠適時應對。

他又認為，應該從三個方向去努力，去推動香港成為一個國際級的一流資本市場。第一方面就是不斷去拓展我們原有的金融價值鏈，由股票、債券，去到貨幣、商品。所以我們現在推動人民幣國際化，推動黃金市場的建立，推動有色金屬倉儲，就是要拓展金融價值鏈。第二個大方向是開創新的金融領域，包括金融科技、虛擬資產、穩定幣和綠色金融。這個星期，他們很快便會去爭取立法會的支持，建立穩定幣的法律規管框架，這方面在巿場的需求也很大，所以下一步我們必須要持續創新和拓展新的巿場。

至於第三個大方向，就是要好好地服務我們國家的發展策略，尤其是服務通過香港走出去的內地企業。內地企業在競爭力和規模方面是越做越好，而且很需要國際化。從香港的角度，給予它們一個很好的平台，還有一系列、眾多的專業服務，令企業在國際化的過程中得到支持，包括金融、會計、法律、訟裁等。下一步香港要做好這方面的工作，更好地對接國家的發展策略和內地企業「出海」的需要。

最近有些人說美元體系正在崩塌，那可能對於人民幣國際化是一個好的機遇，許正宇稱，香港已是國家最大的境外人民幣樞紐，現時在境外來說，八成的人民幣交易都是通過香港來進行的，而且香港已經積累了一定的人民幣資金，大概超過一萬億元人民幣左右。下一步，香港要持續通過多個渠道來進行人民幣國際化，包括促進內地與我們這個市場的互聯互通，也包括進一步優化互聯互通，尤其是股票通、債券通等。持續的工作其實一直在進行。

他又謂，現在政府要做的是希望能夠以金融為手段，吸引更多產業在香港落地。他們非常歡迎內地的優質企業來香港落戶。不單只是在香港做融資，或是持續的一些集資，而且是更進一步的通過香港這個平台走出去。這個可以通過不同渠道，例如是在香港設產業鏈。為配合這個趨勢，公司遷冊制度本星期五便會生效，讓一些內地企業在境外的公司可以用一個非常方便的角度，把這些公司搬來香港，而不是需要重新設立公司。這個也是香港促進內地企業「出海」的措施之一。

香港在虛擬資產方面，他說，香港向來在金融監管方面都得到高度的國際認可，所以合規合法是第一個條件。第二，最近證監會發布了路線圖，是非常清晰的，讓一些已拿到牌照的機構，在產品還有服務方面有更多的創新。下一步，他們會盡可能，也進一步的來促進這些已取得牌照的機構在香港更好地發展他們的業務，通過香港這個市場，更好地推進整個市場永續地、負責任地持續發展。

他認為，香港一直以來要做的，其實不單只是融資中心，而是用金融做優勢，讓產業落地。他相信資本市場也是反映香港在金融業雙軸發展的一個體現，並相信，港股100強也好，其他指數也好，它需要體現實體經濟，尤其是香港在金融，還有產業方面雙軸並進的一個趨勢。