據CNN報道，美國情報顯示以色列正在為襲擊伊朗核設施做準備。WTI原油期貨亞洲早盤一度大漲3.5%，日圓兌美元應聲走高。

美元方面。KKR認為，美國國債正在失去作為投資組合「減震器」的效力，美元被高估約15%，存在「結構性」走弱的風險。技術指標顯示，外匯期權交易員對未來一年美元走勢的悲觀程度達到了前所未見水平。

個股方面，Tesla創始人馬斯克表示，他將大幅減少政治開支，並在未來五年繼續擔任TeslaCEO。另據路透社報道，馬斯克仍全力支持特朗普，將繼續擔任顧問並提供資金支持。蘋果據悉擬向開發者開放AI模型，意在推動新應用開發。谷歌將向美國用戶推出AI模式搜索，力抗新興競爭對手。

道瓊斯工業平均指數收跌114點，跌幅0.27%，報42677點。標普500指數收跌23點，跌幅0.39%，報5940點。納斯達克綜合指數收跌72點，或0.38%，報19142點。

高盛跌0.94%，報606.52美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累35點，而聯合健康升1.8%，報321.58元，貢獻道指34點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報206.86元，跌0.91%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報163.98元，跌1.53%，亞馬遜(美：AMZN)收市報204.07元，跌1.01%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報637.1元，跌0.51%，英偉達(美：NVDA)收市報134.38元，跌0.87%，微軟(美：MSFT)收市報458.17元，跌0.15%，Tesla (美：TSLA)收市報343.82元，升0.5%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.74%，報554點。德國DAX指數收漲0.43%，報24036點；法國CAC 40指數漲0.75%，報7942點；英國富時100指數收漲0.95%，報8781點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.65%，報7330點。

美國2年期債息曾跌最多0.63%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為0.95%。低見3.9514厘，是5月16日3.9194厘後最低。收市報3.9704厘，是5月15日後收市新低，當日報3.9608厘。連跌2日，累計跌0.029厘，對上一次連跌2日是5月7日。

美國10年期債息曾升最多1.65%，是5月19日後最大升幅，當日升幅為1.91%。高見4.5207厘，是5月19日4.5624厘後最高。收市報4.4869厘，是5月14日後收市新高，當日報4.5363厘。

美2年期10年期債息差曾擴闊至52.865基點，是5月19日54.065基點後最闊。收市報51.227基點，是5月1日後收市最闊，當日報51.482基點。

美3個月10年期債息差曾擴闊至16.873基點，是5月19日20.781基點後最闊。收市報14.872基點，是4月11日後收市最闊，當日報15.389基點。

金龍指數曾跌最多0.83%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.54%。低見7316.69點，是5月19日7276.18點後最低。收市報7330點，是5月9日後收市新低，當日報7067.63點。連跌2日，累計跌60.22點，對上一次連跌2日是4月30日。

道指曾跌最多0.72%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為0.74%。低見42485.37點，是5月19日42337.71點後最低。收市報42677.24點，是5月16日後收市新低，當日報42654.74點。

標指曾跌最多0.91%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.05%。低見5909.26點，是5月19日5895.69點後最低。收市報5940.46點，是5月15日後收市新低，當日報5916.93點。

納指曾跌最多1.04%，是5月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.42%。低見19015.63點，是5月19日18937.42點後最低。日收市報19142.71點，是5月15日後收市新低，當日報19112.32點。連續第7日陽燭，對上一次連續第7日陽燭是2023年11月7日。

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