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港股ADR升29點 夜期低水49點 美期跌亞股升 小鵬等業績

美股向下，港股ADR升29點或0.12%，報23710點，即月恒指夜期升12點，報23632點，夜期低水49點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.62%，折合報519.85元；阿里巴巴（9988）升1.78%，折合報122.48元；美團（3690）升1.18%，折合報137.2元；匯控（0005）升0.53%，折合報93.93元；建行（0939）升1.37%，折合報6.94元。

道期現跌0.151%；標期現跌0.03%；納期現跌0.02%。日本東證指數現升0.41%；韓國KOSPI指數現升1.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.6%。

VIX指數隔晚跌0.27%或0.05點，報18.09點。

紐油現升1.66%或1.03美元，報63.06美元；布油現升1.56%或1.02美元，報66.4美元；金價現升0.35%或11.56美元，報3301.69美元；LME 銅期貨隔晚跌0.04%或4美元，報9519.5美元。比特幣現跌0.23%或253.29美元，報106699.9美元；美國10年期債息現跌0.17%或0.0079厘，報4.479厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，寶尊電商－Ｗ（9991）、特海國際（9658）、滔搏（6110）、威雅利（0854），及小鵬（9868）

蕭炯柱退任華潤啤酒（0291）獨立非執行董事。

國泰（0293）4月載客量升36%載貨量升14%，復活節期間載客11.5萬創疫後新高。

派格生物（2565）第二日孖展超購31倍，吉宏股份孖展約5.5億元。

嗶哩嗶哩（9626）首季轉賺3.62億人幣，廣告及遊戲業務表現佳。

騰訊（0700）旗下騰訊雲伙文遠知行拓Robotaxi商業化運營。

銀娛（0027）旗下澳門銀河四月續錄中場殺數首席位置，威尼斯人跌出三甲。

華住集團（1179）首季賺8.9億人幣，增長36%。

港交所（0388）旗下LME在港新增3個許可倉。

 

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