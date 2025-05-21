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恒指高開54點 創近兩個月高 科指升0.28% 寧德、比亞迪再創新高

恒指今早高開54點或0.24%，報23736點，是3月28日23775.3點後最高。大市成交金額23億元；國指今早高開24點或0.3%，報8614點。恒生科技指數開市報5330點，升0.28%。上升股份比例為9.24%，下跌為3.69%，無升跌為87.05%。

藍籌44隻升，17隻下跌，22隻無升跌。石藥（1093）升1.75%，報6.41元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌5.36%，報14.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報142.9元，升1.93%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報499.8元，跌1.13%。

恒指續高於10天線(23349.09點)。科指續高於10天線(5298.8點)，上試50天線(5342.43點)。

貝克微（2149）折讓約10%配股 籌1億。開市報44元，跌1.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，寶尊電商－Ｗ（9991）無成交，報8.7元。

特海國際（9658）無成交，報17.48元。

滔搏（6110）無成交，報3.23元。

威雅利（0854）停牌。

小鵬（9868）開市報77.55元，無升跌。

蕭炯柱退任華潤啤酒（0291）獨立非執行董事。開市報26.5元，升0.57%。

國泰（0293）4月載客量升36%載貨量升14%，復活節期間載客11.5萬創疫後新高。開市報10.38元，升0.19%。

嗶哩嗶哩（9626）首季轉賺3.62億人幣，廣告及遊戲業務表現佳。開市報142.9元，升1.93%。

騰訊（0700）旗下騰訊雲伙文遠知行拓Robotaxi商業化運營。開市報519元，升0.39%。

銀娛（0027）旗下澳門銀河四月續錄中場殺數首席位置，威尼斯人跌出三甲。開市報32.15元，升0.16%。

金沙中國（1928）無成交，報15.48元。

美高梅中國（2282）開市報11.08元，無升跌。

新濠國際（0200）開市報3.7元，無升跌。

華住集團（1179）首季賺8.9億人幣，增長36%。開市報28.7元，無升跌。

港交所（0388）旗下LME在港新增3個許可倉。開市報381元，升0.47%。

破頂股表現

破頂股包括，寧德時代（3750）創上市新高，見320元，開市報320元，升4.51%；布魯可（0325）創上市新高，見161.9元，開市報161.9元，升1.19%；加科思－Ｂ（1167）創52周高，見4.63元，開市報4.63元，升0.43%；海豐國際（1308）創52周高，見24.9元，開市報24.9元，升2.47%；美圖公司（1357）創52周高，見6.78元，開市報6.78元，升14.92%；中國碳中和（1372）創52周高，見1.64元，開市報1.64元，升2.5%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見449.8元，開市報449.8元，升1.17%；匯控（0005）創52周高，見92.85元，開市報92.85元，升0.05%。

異動股

上升異動股，包括，天泓文創（8500）開市報0.6元，升17.65%；美圖公司（1357）創52周高，見6.78元，開市報6.78元，升14.92%；中加國信（0899）開市報0.106元，升13.98%；高鑫零售（6808）開市報2.18元，升12.37%；首控集團（1269）開市報0.066元，升10%；從玉智農（0875）開市報0.43元，升7.5%；細葉榕科技（8107）開市報0.53元，升7.07%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報27.05元，升6.29%；赤峰黃金（6693）開市報27.05元，升5.46%；重塑能源（2570）開市報236.6元，升5.16%。

下跌異動股，包括，宏橋（1378）開市報14.48元，跌5.36%；元亨燃氣（0332）開市報0.019元，跌5%；國美零售（0493）開市報0.021元，跌4.55%；百威（1876）開市報8.15元，跌4.45%；貿易通（0536）開市報0.94元，跌4.08%；山高控股（0412）開市報7.35元，跌3.67%；有線（1097）開市報0.028元，跌3.45%；奇富科技－Ｓ（3660）開市報172元，跌3.43%。

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