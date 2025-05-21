恒指今早高開54點或0.24%，報23736點，是3月28日23775.3點後最高。大市成交金額23億元；國指今早高開24點或0.3%，報8614點。恒生科技指數開市報5330點，升0.28%。上升股份比例為9.24%，下跌為3.69%，無升跌為87.05%。