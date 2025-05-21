相關公告中指，上述換股債為3年期，年息1%；初步換股價6元，較美圖昨收市價5.9元溢價僅約1.7%。美圖在上述換股價中集資淨額約2.496億美元，將用於一般商業用途。

另一邊廂，阿里與美圖已就潛在商業合作訂立業務合作協議，涉電商、AI技術合作、雲計算等內容。國內外電商合作方面，阿里在全球電商平台中會優先推廣美圖的AI電商工具，協助美圖開發以數據驅動的電商生圖及生視頻的新工具或新功能，以提高阿里的電商平台商家的營銷和運營效率。

而有關AI模型與技術，阿里將與美圖合作共同開發各類基礎模型及垂直領域大語言模型，包括視頻生成模型、圖像生成模型、多模態模型及語音模型。

此外，在計算與雲服務層面，美圖承諾向阿里採購雲服務的總額，自業務合作協議簽署日起的36個月內累計達到5.6億人民幣。至於其他創新項目，阿里將與美圖共同探索創新舉措，為雙方各平台的參與者打造差異化體驗與機會。

美圖曾升最多17.8%，是3月6日後最大升幅，當日升幅為20.86%。高見6.95元，是2018年6月15日7.22元後最高。現報6.51元，升10.34%。連升2日，累計升0.69元，對上一次連升2日是5月15日。成交金額增126.33%，至5.28億元，是5月14日後最多，當日達6.61億元。

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